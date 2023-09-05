— У ребёнка нарушение синтеза факторов свёртывания в печени. Диагноз гемофилия не подтвердился. Проведенное лечение с введением витамина К и его восполнением дало положительные результаты — все факторы свертываемости крови нормализовались, нормализовались функции печени, — заключила доктор Улжалгас Айтжанова.

17-летнего парня доставили в детскую городскую клиническую больницу №2 с высокой температурой тела, кровоточивостью губ, болью в суставах, язвочками во рту. Из носа шла кровь, ходить он не мог — подростка привезли на коляске. Жизненные показатели соответствовали уже средне-тяжёлой форме гемофилии. Уже при опросе врачи выяснили, что подросток более полугода употреблял энергетические напитки и питался фастфудом. Тем самым «посадил печень».