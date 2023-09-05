Ранее сообщалось, что нового главу региона выберут на собрании депутатов маслихата. Позже Акорда сообщила о назначении указом президента Асхата Шахарова на должность акима Актюбинской области. Другим указом глава государства снял с поста Ералы Тугжанова, который руководил регионом с августа 2022 года. Асхат Шахаров с ноября прошлого года до назначения был государственным инспектором администрации президента. Ранее был акимом Актобе и двух районов ЗКО. Шахаров является заслуженным мастером спорта Казахстана. Он бронзовый призёр чемпионата мира по дзюдо, трёхкратный чемпион мира по самбо, двукратный обладатель кубка мира, двукратный чемпион мира среди молодёжи, трёхкратный чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Сиднее.