Два пациента поступили в центральную городскую клиническую больницу после стрельбы в ресторане Алматы. В пресс-службе управления общественного здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших. У одного пациента закрытая черепно-мозговая травма с вдавленным переломом лобной кости и огнестрельное сквозное ранение левой голени. Он госпитализирован в отделение нейрохирургии. Состояние на сегодня стабильное, мужчину готовят к операции на голову. Второй пациент госпитализирован в тяжёлом состоянии. Он поступил со сквозными огнестрельными пулевыми ранениями брюшной полости и правой кисти.
— В экстренном порядке провели оперативное вмешательство с восстановлением кишечной целостности и остановкой брюшного кровотечения. Сейчас находится в отделении хирургии. Состояние мужчины стабильно тяжёлое, — рассказали в ведомстве.
Ночная стрельба произошла в ресторане на пересечении проспектов Аль-Фараби и Назарбаева. Свидетели видели четверых людей в масках, открывших огонь в помещении. Один из подозреваемых задержан, полиция занимается розыском остальных.