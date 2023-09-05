«В наше время будущее именно за IT-сферой. В дальнейшем я хотел бы открыть свою IT-компанию, заниматься разработкой программ, да и другого софта. Я давно задумывался именно об IT-сфере, так как считаю, что в настоящее время именно она является двигателем прогресса нашего общества и IT может кардинально облегчить жизнь людей во многих аспектах», – поделился водитель.

«Я поступил в университет на IT направление. Параллельно закончил курсы по основам языка C#. там же мне предложили работу и уже на втором курсе я был начальником IT отдела. Шли годы, я закончил университет с красным дипломом и продолжал изучать C#. Но меня не покидало чувство, что что-то не так. Спустя какое-то время я понял, что направление IT, которое я выбрал, было неправильным. Проведя анализ, я осознал, что я из тех, кому нравится сразу видеть результат своей работы. Не эфемерные строки кода, что когда-то станут программой, а готовое решение, что совсем скоро будет видно мне и пользователю. Тогда я вспомнил, про свои горящие глаза в раннем возрасте в попытках создать сайт или простенькую html страницу. Я сменил направление на frontend. Приступил к освежению памяти по html и изучению css. Совсем недавно я познакомился с человеком, который несколько лет работает на Tilda. Она посоветовала мне попробовать “пощупать” Tilda и меня затянуло. Сначала я смотрел видео на Youtube, читал документацию и создавал простые лендинги. Потом узнал, что Yandex проводит курсы по Tilda и это отличная возможность углубленно изучить этот конструктор от профессионалов, поскольку сейчас мне не хватает опыта в веб-дизайне и Tilda в целом».

«SQL позволяет получать ценные данные и решать сложные задачи, используя всего несколько строк кода. Его интуитивный синтаксис делает его легко осваиваемыми. Я смогу создавать запросы к базам данных, управлять данными и вносить изменения, используя простые команды. Я считаю, что знание SQL откроет для меня множество перспектив в карьере бизнес-аналитика и обработки данных».

За период обучения продолжительностью от полутора до двух месяцев на платформе Яндекс Практикума, участникам предлагают освоить ключевые аспекты программирования на языке Python, базовые навыки работы с SQL для аналитики и обработки данных, а также умение создавать веб-сайты на платформе Tilda. Надо отметить, казахстанские водители восприняли образовательную инициативу Яндекс Go с энтузиазмом. Буквально за несколько недель компания получила более 1 700 заявок. При том, что мест на обучении было всего 130. Иначе говоря, конкурс составил более 13 человек на место. Все желающие проходили тестирование. Часть водителей, успешно прошедших отбор, начали обучение сразу в июле, и уже делятся первыми впечатлениями. О том, насколько образовательная программа Яндекс Go соответствует ожиданиям участников и как они видят применение полученных знаний в будущем, нам рассказали участники программы. Например, Ринат выбрал курс по основам программирования на Python, потому что «всегда хотел написать свою программу, да и вообще сделать что-нибудь грандиозное».Сознавая, что это лишь начальный этап, Ринат видит в курсе фундамент для более глубокого и продвинутого обучения.Другой участник программы, сын партнёра сервиса Яндекс Go - Артем. Он уже не новичок в IT, однако его заинтересовал курс по созданию сайтов на платформе Tilda:Ещё один участник, Тимур, выбрал курс «Базовый SQL для аналитики и работы с данными». Его целью является получение навыков, позволяющих эффективно работать с данными в сфере бизнес-аналитики и создавать ценные выводы:В итоге, благодаря возможности от Яндекс Go, водители смогли расширить свой кругозор, приобрести новые навыки в IT и стремиться к развитию в цифровой сфере. Эти истории демонстрируют важность непрерывного обучения и адаптации к новым требованиям рынка труда.