В специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО вынесли приговор экс- руководителю регионального филиала «Национальный центр качества дорожных активов» Зауырбеку Кыпшакбаеву. О его задержании стало известно в ноябре прошлого года. Кыпшакбаева подозревали в получении взятки. Издание Ratel.kz сообщало, что взятку он получил от владелицы ДСК «Приоритет». По версии следствия, Кыпшакбаев отправил компании письмо о том, что работы на трассе не соответствуют стандартам. Во время личной встречи с владелицей Кенжиной ( она является депутатом маслихата Уральска ), Кыпшакбаев указал сумму за положительную экспертизу — пять миллионов тенге. За строительный сезон 2022 года глава стройтельной компании передала подсудимому частями 30 миллионов тенге. А после Кенжина обратилась за помощью в КНБ, сотрудники которого задержали Кыпшакбаева с поличным при получении двух миллионов тенге.

В ходе вынесения приговора стало известно, что речь идёт о проверке дороги Аксай — Шынгырлау. В мае прошлого года Кыпшакбаев, не утвердив план проверки, инициировал экспертизу участка. Результаты лабораторного исследования были отрицательными, их он направил на почту ТОО ДСК «Приоритет». При личной встрече он «поставил условие», чтобы Кенжина ежемесячно передавала ему пять миллионов тенге за положительные результаты исследования. Как пояснила глава ТОО, она согласилась из страха, что все её работы могут приостановить.

Кыпшакбаева к себе и передала часть суммы взятки — два миллиона тенге. После главу филиала НЦКДА задержали.

Кенжина в итоге передала подсудимому деньги за апрель — август месяцы. В октябре дать такую сумму она не смогла, а в ноябре уже обратилась в КНБ с заявлением. 28 ноября она вызвала

Как пояснили в суде, Кыпшакбаев отказался от дачи показаний. Общая сумма взятки по делу значится 32 миллиона тенге. У подсудимого нашли только два миллиона, которые ему передали в день задержания.

Кыпшакбаев признан виновным по статье 366 части 4 УК РК (неоднократное получение взятки) и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Срок отбытия считать с 28 ноября 2022 года. Его также лишили права занимать должности в госслужбе и квазигосударственном секторе. С Кыпшакбаева взыщут в пользу государства сумму взятки — 30 миллионов тенге.

Приговором суда

Также стало известно, что в отношении взяткодателя уголовное дело прекращено. Комментировать это в суде не стали.