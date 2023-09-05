В ходе вынесения приговора стало известно, что речь идёт о проверке дороги Аксай — Шынгырлау. В мае прошлого года Кыпшакбаев, не утвердив план проверки, инициировал экспертизу участка. Результаты лабораторного исследования были отрицательными, их он направил на почту ТОО ДСК «Приоритет». При личной встрече он «поставил условие», чтобы Кенжина ежемесячно передавала ему пять миллионов тенге за положительные результаты исследования. Как пояснила глава ТОО, она согласилась из страха, что все её работы могут приостановить.Кенжина в итоге передала подсудимому деньги за апрель — август месяцы. В октябре дать такую сумму она не смогла, а в ноябре уже обратилась в КНБ с заявлением. 28 ноября она вызвала Кыпшакбаева к себе и передала часть суммы взятки — два миллиона тенге. После главу филиала НЦКДА задержали.
Как пояснили в суде, Кыпшакбаев отказался от дачи показаний. Общая сумма взятки по делу значится 32 миллиона тенге. У подсудимого нашли только два миллиона, которые ему передали в день задержания.Приговором суда Кыпшакбаев признан виновным по статье 366 части 4 УК РК (неоднократное получение взятки) и приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Срок отбытия считать с 28 ноября 2022 года. Его также лишили права занимать должности в госслужбе и квазигосударственном секторе. С Кыпшакбаева взыщут в пользу государства сумму взятки — 30 миллионов тенге.
Также стало известно, что в отношении взяткодателя уголовное дело прекращено. Комментировать это в суде не стали.