ИИ в школах и беспилотные самосвалы: чем удивил «Казахтелеком» на AlmatyFair.ai

В стране активно внедряются технологии мирового уровня. Некоторые из них были продемонстрированы на AlmatyFair.ai.

Одним из ключевых участников крупнейшей AI-выставки в Центральной Азии стал "Казахтелеком" – компания не только обеспечила техническую инфраструктуру мероприятия, но и представила собственные проекты.

Один из флагманских проектов, представленных на выставке, – промышленная сеть Private LTE/5G, которую развивает дочерняя компания "Казахтелеком" – Kcell. Технология уже применяется в 10 проектах в горнодобывающем секторе Казахстана, включая разрез "Восточный" компании ERG.

Следующим этапом станет внедрение этой технологии на производственной площадке компании "Qarmet". Таким образом, Казахстан формирует новый стандарт цифровизации в промышленности – на уровне, который соответствует международным требованиям по эффективности и безопасности.

Сеть обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, задержку менее 1 мс и сокращение времени отклика на 90%. Эти показатели позволяют управлять беспилотными карьерными самосвалами и другими механизмами дистанционно, повышая безопасность и снижая издержки. По расчетам, внедрение Private LTE позволило сократить простои техники и связи на 10%, снизить расходы на обслуживание Сети на 50% и уменьшить аварийность до 30%.

Отдельный акцент был сделан на цифровизации системы образования. В 202 школах Атырауской области установлено около 2,5 тысячи видеокамер с функциями видео- и аудиозаписи. Система использует нейросети и компьютерное зрение для анализа учебного процесса и обеспечения безопасности.

ИИ способен отслеживать присутствие учителей и учеников, фиксировать случаи агрессивного поведения, как, например, драка, появление на территории школы разыскиваемых лиц или вооруженных людей, и при возникновении угроз мгновенно передавать данные в полицию. Все видеозаписи хранятся на облачной платформе "Казахтелекома" в течение 30 дней.

Проект стартовал как пилотный благодаря поддержке акима Атырауской области Серика Шапкенова. Сегодня эта модель становится примером для других регионов.

Как технический партнер выставки, "Казахтелеком" обеспечил бесперебойную работу всей цифровой инфраструктуры. Были развернуты VPN-сети и зоны высокоскоростного интернета с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Кроме этого, на протяжении всей выставки компания оказывала круглосуточную техническую поддержку.