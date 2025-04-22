ВОЗ перестанет влиять на закрытие границ в случае пандемии

Страны-участники ВОЗ согласовали проект международного соглашения, который будет представлен на утверждение в мае 2025 года.

После трёх лет обсуждений страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали шаг вперёд в деле защиты человечества от будущих пандемий. Как сообщили на сайте ВОЗ, участники переговоров согласовали проект международного соглашения, который будет представлен на утверждение Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2025 года.

Идея создать такое соглашение появилась ещё в декабре 2021 года — во время пандемии COVID-19. За это время прошло 13 официальных раундов переговоров. В результате был подготовлен проект Соглашения ВОЗ по борьбе с пандемиями.

Среди ключевых пунктов:

создание системы обмена опасными вирусами и результатами исследований;

меры по предупреждению пандемий, включая подход «Единое здоровье» (связь между здоровьем людей, животных и окружающей среды);

поддержка научных исследований в разных странах;

передача технологий и знаний для производства лекарств;

подготовка специалистов и создание команд быстрого реагирования;

улучшение систем здравоохранения и готовности к чрезвычайным ситуациям;

создание глобальной логистической и финансовой поддержки.

При этом соглашение подчёркивает: каждая страна сохраняет полное право самостоятельно решать, какие меры применять внутри своих границ. ВОЗ не сможет навязывать обязательную вакцинацию, закрытие границ или введение режима изоляции.

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