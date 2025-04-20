В Казахстане впервые провели тройную перекрестную пересадку почки

Впервые в истории казахстанской медицины команда врачей-трансплантологов под руководством профессора Болатбека Баймаханова на базе АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова» провела уникальную операцию — тройную перекрестную трансплантацию почки.

В один день, в течение 12 часов, врачи провели три донорские операции и три пересадки почек между пациентами, не совместимыми со своими родственниками по медицинским показаниям. Благодаря методу перекрестного донорства, каждый из них получил шанс на новую жизнь.

– Перекрестная трансплантация почки позволяет провести несколько пересадок органов одновременно, и проводится перекрестно между донорами и реципиентами не приходящихся друг другу родственниками. Иными словами, когда родственный донор не может помочь близкому из-за несовместимости по группе крови или тканям, врачи находят другую семью с аналогичной ситуацией. И если пары перекрестно совпадают — проводится обмен, и операция становится возможной, – сообщили в министерстве здравоохранения РК,

Отметим, Казахстан входит шестерку стран мира, где проводятся такие высокотехнологичные вмешательства. Такие операции проводятся в США, Великобритании, Израиле, Турции и Индии. Таким образом, наша страна демонстрирует высокий уровень развития трансплантологии, ведь проведение таких операций требует высокой квалификации и профессионализма. Самая масштабная перекрестная трансплантация почки, в которой участвовали 7 доноров и 7 реципиентов, была проведена в 2019 году в Турции.

Данный опыт — важный этап в развитии казахстанской трансплантологии. В 2022 году в астанинском University medical center впервые провели перекрестную пересадку почки детям. Операции проходили одновременно в четырех операционных залах, а донорами стали мамы маленьких пациентов.

В 2024 году в ННЦХ им. А.Н.Сызганова под руководством профессора Баймаханова впервые провели перекрестную трансплантацию почек взрослым пациентам. С тех успешно проведенных операций количество участвующих в программе пар ежегодно увеличивается. И вот теперь — первая в истории страны тройная операция.