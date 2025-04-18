Искусство на ощупь: инклюзивная фотовыставка открылась в Уральске

Сегодня, 18 апреля, в Доме культуры молодежи, в креативном пространстве ÓzgeEpic, открылась международная рельефная фотовыставка «Невидимый мир». Эта выставка создана для того, чтобы объединить зрячих и незрячих людей. Здесь фотографии можно не только увидеть, но и потрогать.

Работы выполнены с рельефом, звуковыми описаниями и текстом, напечатанным шрифтом Брайля. Зрячие тоже смогут почувствовать, как воспринимают мир люди с нарушениями зрения — для этого есть специальные очки-симуляторы, имитирующие глаукому и другие болезни глаз.

— Мы дали им возможность увидеть картины мировых фотографов, лауреатов Пулитцеровской премии — почувствовать их и по-настоящему воспринять. С помощью технологии PRISMA мы напечатали все эти работы в высоком качестве. Это уже четвёртая такая выставка в Казахстане, — рассказал Азиз Ниязов, глава представительства компании Canon в Казахстане.

Менеджер компании Canon Алмат Рыскали добавил, что на выставке представлено 12 работ, одна из них принадлежит казахстанскому фотографу Салторе Сапарбаеву — это снимок «Барыс». Все работы посвящены важным социальным темам. Например, одна фотография — о параолимпийце, который победил на играх, несмотря на то, что у него нет двух ног и одной руки.

Снимок казахстанского фотографа Салторе Сапарбаева. Фото Жулдызхан Хасангалиевой.

— Мы сделали эти 12 картин ощущаемыми, то есть тактильными. Совместив два устройства, мы смогли распечатать эти картины рельефными, чтобы слабовидящий или незрячий человек мог пощупать их и понять, что там нарисовано и сфотографировано. С помощью осязания они могут это воспринять, — добавил Алмат Рыскали.

Снимки сделаны в HD-качестве — можно почувствовать каждую деталь: веточку, каплю воды, волосы, линии на руках. Фотовыставка будет работать до 31 мая. Часы работы: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 18:00. Суббота и Воскресенье – выходные дни.