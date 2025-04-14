Старинные дома Уральска: реставрировать или сносить?

Уральск — один из древнейших городов Казахстана. Его история уходит корнями в XIII век, о чём напоминают останки древнего городища Жайык. По этим улицам когда-то ходили люди, о которых теперь рассказывают в учебниках. Одна из самых красивых улиц — Большая Михайловская, ныне проспект Назарбаева. Здесь особенно много исторических зданий, в которых раньше располагались банки, театры, купеческие дома и госпитали. О каждом доме можно услышать легенду, а настоящая история передаётся из поколения в поколение.

Не каждый может позволить себе реставрацию старинного дома, а государство приводит в порядок только те памятники, которые ему принадлежат и являются местами общего пользования. Например, в старейшем пожарном депо Казахстана до сих пор работает пожарная часть — здание под присмотром государства, и о нём заботятся. В доме купца Карева сейчас располагается областная филармония — там тоже следят за состоянием здания. В доме купца Ванюшина работает учебное заведение, и оно поддерживает порядок.

А вот жилые дома-памятники оказались забыты. Только первые этажи, занятые магазинами и кафе, выглядят прилично. А верхние ветшают и разрушаются. Это не только потеря культурного наследия, но и прямая опасность для людей. Кто виноват, и можно ли ещё что-то спасти? Мы поговорили с жильцами, чиновниками и экспертами, которые предложили неожиданные решения, чтобы вернуть городу его лицо.

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