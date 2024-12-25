Дом купца Карева: какие легенды хранит символ роскоши начала XX века

Дом купца Александра Карева — это уникальное архитектурное сооружение конца XIX — начала XX века. Фасад украшают изящные полуколонны, резные наличники, архитектурные пояски, а завершает композицию шатровая крыша с деревянными окошками. Особое внимание привлекают центральный и боковые балконы, исполненные с утонченной грацией.

Фото Медета Медресова

Расположенное на углу тогда еще Большой Михайловской и Мостовой улиц, здание впечатляло своими размерами: три этажа, растянувшиеся почти на целый квартал, и величественная крыша, возвышающаяся над округой. К слову об этажах: если сравнивать с современными зданиями, то у него высота примерно как у шестиэтажного дома. Согласно сайту областной филармонии ЗКО, в 1989 году здание обрело новую жизнь, став домом для филармонии. Позднее, в 1996 году, учреждение было названо в честь великого казахского оперного певца Гарифоллы Курмангалиева. В 2000 году проведена масштабная реставрация с участием итальянских дизайнеров. Сегодня филармония радует публику концертным залом на 220 мест, современно оборудованной сценой и акустикой, которую считают одной из лучших в Казахстане.

Фото Медета Медресова

Дом верблюд

История здания тесно переплетается с судьбой его заказчика — купца первой гильдии Александра Карева. Построенный в 1901 году, дом сразу стал символом роскоши и прогресса. Жители прозвали его «Нар үй» («Дом верблюд») за внушительные размеры. На первом этаже располагались магазины известных купцов, на втором — офицерское собрание и коммерческий клуб, а на третьем — гостиничные номера. Именно здесь в 1907 году впервые в Уральске зажглись электрические лампы. В 1908–1909 годах на втором этаже демонстрировали фильмы под аккомпанемент рояля и скрипки.

На фото купец Александр Карев. Фото Медета Медресова

По информации Комитета культуры министерства культуры и информации РК, дом Карева сыграл важную роль в истории города. В годы обороны Уральска в 1919 году здесь формировались добровольческие рабочие дружины, а позже, в советское время, здание стало госпиталем. В его стенах даже проживал Сакен Сейфуллин, председатель ЦИК КазССР.

Здание поражает продуманностью конструкции: толщина фундамента достигает метра, высокие потолки создают просторные помещения, а сложная крыша со скатами дополняет общий облик. Последние реставрации, проведенные в 2023 году, обновили фасад, кровлю и цоколь. На эти работы было выделено 40 млн тенге из республиканского бюджета.

Фото из музея «Старый Уральскъ»

Легенды о доме Карева

О доме Карева и судьбе самого купца ходят многочисленные легенды. Краевед Борис Пышкин писал, что купец Александр Карев, приехавший в Уральск из Бузулука с мечтой о богатстве, начал свой путь с торговли рыбой. Его предприимчивость и смекалка помогли ему разбогатеть: он солил мелкую рыбу, перевозил её в российские города, а на обратном пути привозил товары для уральцев. Вскоре его бизнес разросся, сделав Карева одним из самых состоятельных людей города.

Зал Областной филармонии

Директор общественного культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин рассказал, что строительство дома Карева завершала его супруга Дарья Фёдоровна. Семья, никогда не жила в этом доме, поскольку у них было множество других владений. Дом служил доходным: на первом этаже размещались магазины и аптеки, второй был отдан под офицерское собрание, а третий использовался как гостиница.

По словам Мухина, эта гостиница считалась одной из лучших в городе. Он вспоминает, что когда-то на северной стороне торца здания крупными ровными буквами было написано «номера». Надпись была настолько заметной, что, въезжая в город с вокзала, первым делом можно было увидеть эти буквы. Однако при реставрации фасада надпись закрасили, и сегодня она утрачена.

— В то время деньги значили не всё: основная власть находилась у верхушки казачества. Одним из руководителей такого войска был сосед купца Карева — Овчинников. Он был миллионером, поставлял в российскую армию лошадей. Кареву нужно было решить какие-то вопросы, но Овчинников отказал ему в помощи. Тогда Карев сказал, что построит дом через дорогу, и у соседа на балконе никогда не будет солнца. Овчинников засмеялся и сказал, что у него (у купца Карева - прим.автора) денег не хватит. А Карев уже вошел в раж, к слову, на месте дома Карева сначала стоял дом полковника тоже красивый с колоннами. Карев собрал денег, выкупил целый квартал и начал строить дом, но в к сожалению, дом сам не достроил, умер от сердечной недостаточности. Хотя в легендах говорят, что якобы, ему подпилили строительные леса, он упал и разбился. Однако в церковных книгах есть записи, что он умер от сердечной недостаточности, — рассказывает Геннадий Мухин.

Дизель-электростанция от зятя купца

Счетчик из дома Карева с пломбой 1911 года. Экспонат находиться в музее «Старый Уральскъ»Во второй части книги «Город малиновых зорь» Николая Чеснокова писали, что купец выкупал дома даже за двойную цену, чтобы перекрыть свет Овчинникову, но многие жильцы отказывали в продаже. Потому-то Овчинников предлагал цену дороже. В этой же книге пишут, что здание возвели в 1900 году. Через 3 года хозяин скончался. Дела в свои руки взяла его супруга Дарья Федоровна, которая скончалась в 1919 году от тифа в поселке Серебряково. Жена купца не только достроила дом, но и обустроила все вокруг, а в 1907 году в доме Карева зажглись электрические лампочки, которые озарили огромные витрины магазина.

На фото семья Каревых и Стуловых.

Местный краевед Асманов в книге «Записки старого газетчика» писал, что на самом деле оба богача были людьми набожными. А Карев построил дом не на деньги с торговли рыбой, а выручили уральские купцы. Вся российская торговля держалась на кредитах, а не на криминальных началах. К тому же Карев был человеком сноровистым, участвовал с стройке своего дома. Карев любил все новое, он завез в Уральск электрификацию. В Уральске задолго до «лампочки Ильича» загорелась «Винклера-Карева». Если вкратце, то дочь Карева вышла замуж за молодого и талантливого инженера, который пустил первую в округе дизель-электростанцию.

Дух купца Карева остался в доме?

Второй этаж дома Карева

Существует легенда, что хозяин дома, Александр Карев, скончался в своем великолепном дворце при загадочных обстоятельствах. Некоторые утверждают, что его смерть была вовсе не случайной, а результатом чьего-то злого умысла. После этого дух Карева остался в доме, чтобы оберегать его, среди уральцев даже ходят слухи, что сталкивались с «причудами владельца дома». Однако сотрудники областной филармонии эту информацию нам не подтвердили.

В музее «Старый Уральскъ» хранятся артефакты, связанные с домом Карева: уникальный счетчик с пломбой 1911 года, фрагменты медной люстры и старинные фотографии. Удивительно, что потомок купца Овчинникова передал в музей картину, на которой изображены дома его прадеда и Карева. Однако, как оказалось, художник случайно не нарисовал балкон своего предка.

На старом православном кладбище, рядом с храмом, возвышается памятник Александру Кареву. Надпись на нём гласит, что купец покоится здесь с 13 февраля 1901 года. Ему было 63 года, когда он ушёл из жизни. Но его дом продолжает жить, словно свидетель тех времён. Он рассказывает о мечтах, амбициях и таланте людей прошлого, чьё наследие до сих пор вдохновляет нас своей величественной историей.

К слову, фильм о легендарной казахской оперной певице Куляш Байсеитовой снимали в здании филармонии, а сцены из ее жизни — в старых домах напротив.