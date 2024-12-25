Путин направил в Актау самолет МЧС России

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом, передает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств СНГ выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Актау и сообщил об отправке самолета с медперсоналом, передает пресс-служба Кремля.

- Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Будем надеяться на их выздоровление. По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, который уже практически был на месте, но вынужден был развернуться и вернуться в Баку, имея в виду, что самолет принадлежал азербайджанской авиакомпании, - сказал Путин.

Глава РФ выразил уверенность, что будет произведено тщательное расследование случившегося.

- Мы согласуем работу наших специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией, - заключил Путин.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 69 пассажиров и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».

При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.