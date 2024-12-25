Пассажирский самолет упал в Актау

Сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

Сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

– Самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. В воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, – говорится в сообщении «Казаэронавигации».

В МЧС РК отметили, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что есть выжившие.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что на данный момент удалось обнаружить 6 выжившых.