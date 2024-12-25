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Происшествия Социум

Пассажирский самолет упал в Актау

Сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.
Арайлым Усербаева
Пассажирский самолет упал в Актау

Сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау. 

– Самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. В воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, – говорится в сообщении «Казаэронавигации».

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В МЧС РК отметили, что на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что есть выжившие.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что на данный момент удалось обнаружить 6 выжившых. 

– Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии, - сообщила она. 

 

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