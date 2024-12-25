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Социум

Семь суток ареста получил пограничник из ЗКО за формальный досмотр грузового авто

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении военнослужащего пограничной службы ДКНБ РК по ЗКО.
Арайлым Усербаева
Семь суток ареста получил пограничник из ЗКО за формальный досмотр грузового авто

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска рассмотрел дело в отношении военнослужащего пограничной службы ДКНБ РК по ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, контрактный военнослужащий, находясь в составе наряда на пункте пропуска «Таскала», должен был тщательно осмотреть грузовой отсек  автомобиля. Однако он провёл проверку формально, не заглянув во внутрь прицепа и не осмотрев грузовые проходы. Это упущение привело к тому, что государственную границу из Казахстана в Россию незаконно пересекли четверо граждан Узбекистана. Они спрятались среди груза. 

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Позже нарушителей задержали сотрудники пограничной службы Российской Федерации. Служебная проверка, проведённая по факту инцидента, подтвердила халатность в действиях военнослужащего.

Отметим, что изначально было возбуждено уголовное дело по статье 445 1 УК РК «Нарушение правил охраны государственной границы». Однако позже с согласия прокурора дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. После чего действия пограничника были квалифицированы как административное правонарушение по статье 652 КоАП РК «Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

В судебном заседании пограничник полностью признал свою вину, пояснив, что в день дежурства не исполнил приказ о проведении надлежащего досмотра грузов и осознал свою ответственность.

Суд, изучив материалы дела, пришёл к выводу, что военнослужащий умышленно не исполнил приказ начальника, что, хотя и не причинило существенного вреда интересам службы, требует привлечения к ответственности. 

Таким образом пограничник признан виновным и арестован на семь суток. 

Постановление суда вступило в законную силу.

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