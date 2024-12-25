Шесть казахстанцев находились на борту упавшего близ Актау самолета

По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

Число выживших после крушения на данный момент составляет 25 человек. Все они доставлены Мангистаускую областную больницу, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 67 пассажиров, 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».

При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, подготовлены борты санитарной авиации для выезда и направления на место крушения специалистов: травматологов, нейрохирургов и других. На месте будет оказана помощь, а при необходимости пострадавших будут эвакуировать. Также на месте работают медики и психологи МЧС РК.