Падение самолета близ Актау: в больницы доставлены 18 человек

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, упал в трех километрах от Актау. При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем.
В министерстве транспорта сообщил о проведении специального расследования по факту крушения самолёта.
- Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолёт, следовавший по маршруту Баку – Грозный. Самолёт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет проведено специальное расследование, – говорится в сообщении.
По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, подготовлены борты санитарной авиации для выезда и направления на место крушения специалистов: травматологов, нейрохирургов и других. На месте будет оказана помощь, а при необходимости пострадавших будут эвакуировать. Также на месте работают медики и психологи МЧС РК.
В МИД РК пока не сообщили, были ли среди пассажиров упавшего самолёта казахстанцы.
Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».