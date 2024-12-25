Падение самолета близ Актау: в больницы доставлены 18 человек

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, упал в трех километрах от Актау. При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем.

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный №J2-8243, упал в трех километрах от Актау. При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем.

В министерстве транспорта сообщил о проведении специального расследования по факту крушения самолёта.

- Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолёт, следовавший по маршруту Баку – Грозный. Самолёт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет проведено специальное расследование, – говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, подготовлены борты санитарной авиации для выезда и направления на место крушения специалистов: травматологов, нейрохирургов и других. На месте будет оказана помощь, а при необходимости пострадавших будут эвакуировать. Также на месте работают медики и психологи МЧС РК.

В МИД РК пока не сообщили, были ли среди пассажиров упавшего самолёта казахстанцы.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».