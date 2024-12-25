Подросток пырнула ножом парня в Актобе

В какой-то момент между гостями произошли разборки, во время которых учащаяся одного из местных колледжей нанесла ножевое ранение молодому человеку. О причинах ссоры, из какого колледжа девушка, какая мера в отношении нее была избрана, а также кем является пострадавший, неизвестно.

В Актобе зафиксирован очередной факт поножовщины среди молодежи. Корреспондент HALYQSTAN сообщает, что в этот раз фигурантом является девочка-подросток. В микрорайоне Нурсити, расположенном в восточной части окраины Актобе, проходила вечеринка, на которой собрались несовершеннолетние актюбинцы.

— В какой-то момент между гостями произошли разборки, во время которых учащаяся одного из местных колледжей нанесла ножевое ранение молодому человеку. О причинах ссоры, из какого колледжа девушка, какая мера в отношении нее была избрана, а также кем является пострадавший, неизвестно. Парень остался жив, - отмечает источник.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемое лицо установлено и доставлено в отдел полиции.