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Происшествия Социум

Школьника ранили ножом в Уральске

Мальчика госпитализировали в больницу.
Арайлым Усербаева
Школьника ранили ножом в Уральске

Случай произошел сегодня, 23 октября, в СОШ №13.  По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, между двумя старшеклассниками произошел инцидент. При возвращении домой в ходе игры между собой один из учащихся нечаянно ранил другого в ногу. При этом "родители учеников претензий друг к другу не имеют". 

– Однако полиция привлекла к административной ответственности родителей одного из учеников за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет. Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем, - отметили в полиции.

В самой администрации учебного заведения отказались комментировать происшествие.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что вызов о ножевом ранении поступил в 17:27. Бригада скорой помощи доставила 16-летнего школьника в областную детскую многопрофильную больницу. После обработки и ревизии ран врачи наложили швы под местной анестезией. Мальчику назначили амбулаторное лечение.

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