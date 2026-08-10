Рэкет в стиле 90-х: в Уральске судят ОПГ «Шайхиевские» из восьми человек

Восемь участников группировки во главе с ранее судимым авторитетом из спортивных кругов обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса, включая создание ОПГ, незаконное лишение свободы, пытки и вымогательство в особо крупном размере.

В специализированным межрайонном суде по уголовным делам ЗКО началось галвное судебное разбирательство по громкому делу вымогателей. На скамье подсудимых восемь человек - Шайхиев, Ихласов, Бисенгалиев, Балмуканбетов, Бекмулдин, Сулейменов, Жумагулов и Ермеккали.

Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них",

ст. 126 УК РК "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением",

ст. 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной группой",

ст. 194 УК РК "Вымогательство, совершенное преступной группой в особо крупном размере",

ст. 293 УК РК "Хулиганство",

ст. 422 УК РК "Подкуп или принуждение к даче ложных показаний"

т. 389 УК РК "Самоуправство".

Дело рассматрвиает судья Райгуль Амангельдинова.

Из обвинительного акта следует, что Талгат Шайхиев в 2006 году освободившись из мест лишения свободы, не сделал для себя должных выводов и вновь совершил преступление. По словам прокурора Досбола Жуманова, подсудимый воспользовался тем, что имеет авторитет в спортивных кругах и решил получать доход, запугивая предпринимателей города.

-Шайхиев понимал, что для этого нужна будет сплоченная и организованная работа группы. В 2021 году он организовал преступную группу, обеспечив её членов оружием, боеприпасами, авто, средствами связи, документами. Группу он назвал "Шайхиевские" и сам же её возглавил. В её состав осознанно вошли доверенные люди Шайхиева - Бисенгалиев, Ихласов, Балмухамбетов, Бекмулдин и Сулейменов и Ермеккали. Полученный престпуным путем доход лидер группы делили по своему усмотрению. Он так же планировал действия группы, планы мести и угроз, - зачитал Досбол Жуманов.

По версии обвинения, Бисенгалиев являлся помощником Шайхиева и в его обязанности входил поиск новых членов ОПГ и жертв, контроль исполнения поручений Шайхиева, подготовка к преступлениям и выполнение приказов "шефа". Ихласов, Сулейменов, Ермеккали, Балмухамбетов и Бекмулдин были активными участниками ОПГ. По словам государственного обвинителя, первое преступление произошло в ноябре 2021 года. Тогда в заброшенной базе в районе Ремзавода были избиты двое мужчин. Отметим, что во время избиений члены ОПГ пользовались всеми способами пыток в стиле рэкетиров из 90-х: связывали руки, на голову надевали мешки, незаконно лишали свободы и пугали физической расправой. Подобные преступления продолжались вплоть до 2025 года. К слову, во многих эпизодах жертвами угроз и избиений упоминяются представители рынка "Аяжан".

Всего Досбол Жуманов зачитал 14 подобных эпизодов. При этом добычей преступной группы стали не только деньги, но и путевки в популярные зарубежные курорты Таиланда и Вьетнама. А на свой день рождения потребовал от одного из предпринимателей часы Rolex стоимостью в 15 млн тенге. Однако позже, по версии следствия, Шайхиев передумал и потребовал 15 млн тенге, которые бизнесмен передал в три транша. А на свадьбу сына в качестве подарка он запросил 10 тысяч долларов. В противном случае потерпевшему грозила физическая расправа.

Напомним, 10 июня прошлого года стало известно о громком задержании в Уральске. Группу из восьми человек подозревают в вымогательстве в крупном размере. Деньги требовали у владельца одного из рынков города. Задержание проводили сотрудники столичного КНБ. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы денег и иные вещественные доказательства. Тогда же стало известно, что среди задержанных фигурируют известные спортивные деятели.