Вербовал бедных земляков на войну в Украине: жителю Уральска вынесли приговор

Вербовщик действовал с февраля по июль 2025 года. По данным пресс-службы суда ЗКО, мужчина регулярно ездил в Россию, где вышел на представителей вооруженных формирований. Вернувшись в Западно-Казахстанскую область, он начал искать кандидатов для отправки на фронт, целенаправленно выбирая людей из малообеспеченных слоев населения.

За участие в боевых действиях рекрутер обещал землякам внушительный финансовый пакет: разовую выплату от 2,5 до 3 млн рублей, ежемесячный оклад около 200 тысяч рублей, а также содействие в быстром оформлении паспорта РФ.

На процессе подсудимый категорически отрицал вину и утверждал, что никого не агитировал воевать. Однако ключевыми доказательствами обвинения стали не только показания свидетелей и потерпевших, но и массив цифровых данных. Изъятые экспертами переписки в мобильном телефоне фигуранта полностью подтвердили факт вербовки.

Суд квалифицировал действия мужчины по статьям о вербовке и покушении на вербовку (ст. 24 ч. 3, ст. 170 ч. 1 УК РК). При назначении наказания суд учел наличие у него маленького ребенка, но отягчающим фактором стал рецидив преступлений.

Путем поглощения менее строгого наказания вербовщика приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.