Мусоровоз испортил иномарку в Уральске: суд обязал выплатить ущерб

В Уральске судебная коллегия суда ЗКО пересмотрела дело о повреждении автомобиля Hyundai. Лакокрасочное покрытие иномарки пострадало во время вывоза мусора.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел при погрузке твердых бытовых отходов. Мусоровоз ТОО "Орал Таза Сервис" забирал мусор из контейнера, принадлежащего местной предпринимательнице. В этот момент на припаркованую рядом машину истца попало загрязняющее вещество, испортившее кузов. Автотовароведческая экспертиза оценила восстановительный ремонт с учетом износа в 951 тысячу тенге.

Изначально суд №2 Уральска возложил всю ответственность только на коммунальное предприятие, взыскав с него сумму ущерба, судебные издержки и услуги представителя, а в иске к ИП отказал. Представители "Орал Таза Сервис" с этим не согласились и подали апелляцию.

Областной суд пересмотрел материалы дела и пришел к выводу, что в происшествии виноваты обе стороны. ИП нарушила требования законодательства и условия договора при обращении с отходами, а ТОО "Орал Таза Сервис" не обеспечило безопасность при вывозе мусора и не предотвратило вред чужому имуществу.

В итоге судебная коллегия изменила решение первой инстанции. Теперь ущерб в размере 951 тысяча тенге ТОО "Орал Таза Сервис" и предпринимательница должны выплатить в солидарном порядке (совместно). Представительские расходы и госпошлина взысканы с них в долевом порядке.

Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.