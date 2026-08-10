Директора детской больницы уволили после смерти подростка в Мангистау

Директора Мангистауской областной детской больницы освободили от должности после смерти 13-летнего подростка, которая произошла в апреле этого года. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем Instagram. По ее словам, внеплановая проверка выявила грубые нарушения в организации и оказании медицинской помощи. Проверку провели специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля и местные власти. Проверка прошла в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице и Актауской городской поликлинике №2. По факту оказания медицинской помощи прокуратура возбудила уголовное дело. Досудебное расследование завершено, материалы дела направлены в суд. В Астане министр проведет личный прием матери погибшего мальчика.

Напомним, что история семьи получила огласку в апреле. Как рассказала мама мальчика, проблемы со здоровьем у ее 13-летнего сына начались еще в январе. У подростка сильно заболел живот, и его доставили в областную детскую больницу с подозрением на аппендицит. После нескольких часов наблюдения диагноз не подтвердили и ребенка отправили домой. Боли продолжились, поднялась температура.



Следующие месяцы они не раз обращались к врачам. Точный диагноз поставить не могли. Когда мальчика в итоге госпитализировали и прооперировали, выяснилось, что аппендикс уже разорвался, а инфекция распространилась по брюшной полости. 19 февраля ребенка санавиацией доставили в Алматы, где почти два месяца за его жизнь боролись врачи Научного центра педиатрии и детской хирургии. 13 апреля подросток умер.