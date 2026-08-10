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Социум Экономика

Казахстан ускорит пропуск машин на границе с Россией

Ситуация находиться на контроле у правительства.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстан ускорит пропуск машин на границе с Россией
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В правительстве Казахстана провели оперативное совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. Совещание прошло по поручению премьер-министра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Нурлыбека Налибаева. На встрече обсудили работу пунктов пропуска "Алимбет", "Жайсан" и "Сырым". Пограничная служба КНБ доложила о текущей ситуации на границе и мерах, которые принимаются для ускорения проезда автомобилей.

Отмечается, что все три пункта пропуска с казахстанской стороны работают круглосуточно в штатном режиме. Из-за сезонного роста транзитных перевозок власти усилили контроль за модернизацией автомобильных пунктов пропуска. Ожидается, что это позволит сократить время прохождения пограничного контроля.

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Также рядом с приоритетными пунктами пропуска планируют создать специальные зоны ожидания для водителей грузовых автомобилей. Там будут предусмотрены условия для комфортного пребывания во время ожидания прохождения контроля. Завершить эти работы планируется в 2027 году.  По итогам совещания ответственным ведомствам поручили обеспечить бесперебойный и более быстрый пропуск транспорта через границу. Для этого министерство транспорта совместно с государственными и местными органами создало оперативные штабы. Сообщается, что ситуация находится на контроле правительства.

Наопмним, что в конце июня на казахстанско-российской границе "Сырым - Маштаково" в ЗКО образовался огромный затор из большегрузов. Водители фур заявили о простое больше суток и тяжелых условиях.

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