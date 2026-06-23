Очередь выросла до 35 км: на пограничном пункте «Сырым - Маштаково» дальнобойщики застряли без еды и условий

На казахстанско-российской границе "Сырым - Маштаково" в ЗКО образовался огромный затор из большегрузов. Водители фур заявили о простое больше суток и тяжелых условиях.

В редакцию "МГ" обратились дальнобойщики, застрявшие на подъезде к пограничному переходу. По словам водителей, ситуация на трассе ухудшается с каждым часом.

- Я приехал 21 июня в 14:50, стою вторые сутки. С тех пор проехал всего 15 километров. Тогда колейка была 20 километров, сейчас - уже 35. Мне до границы осталась еще десятка, а это значит - стоять еще больше суток. Мы не можем понять, почему так долго стоим, почему не работают границы и почему о нас не думают, - рассказал один из водителей.

Дальнобойщики отмечают, что люди вынуждены часами находиться на жаре практически без элементарных условий: на трассе нет точек общепита, питьевой воды, продуктов и санитарных зон.

В Департаменте государственных доходов по ЗКО сообщили, что с казахстанской стороны налоговые органы работают в штатном режиме. В свою очередь, Пограничная служба КНБ РК предоставила редакции официальные разъяснения по ситуации.

По данным пограничников, критическое скопление транспорта на выезд со стороны Казахстана обусловлено тремя ключевыми факторами:

Сезонный груз: начался активный период вывоза скоропортящейся продукции - бахчевых и других сельскохозяйственных культур;

Рост транзита: увеличился поток товаров народного потребления (ТНП), которые следуют через Казахстан в РФ;

Сужение дороги: на самом пункте "Сырым" идут строительно-монтажные работы по модернизации. Из-за этого сокращено количество полос движения, что физически не позволяет увеличить пропускную способность.

Стоит отметить, что водители большегрузов регулярно жалуются именно на этот пункт пропуска. КПП "Сырым" (напротив российского МАПП "Маштаково") - это один из ключевых и самых крупных транспортных узлов региона, ведущий на Самару и далее вглубь России. Даже в обычном режиме здесь каждые сутки границу пересекали около 700-800 грузовых автомобилей.

Напомним, масштабная реконструкция на объекте началась еще 4 августа прошлого года. Из-за строительных работ пропускная способность пункта существенно ограничена, а завершить модернизацию планируется до 31 декабря текущего года.