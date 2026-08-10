Ради лайков и просмотров: актюбинский «айғыр» получил 14 протоколов за шоу на дороге

Полицейские быстро установили личность нарушителя и доставили его в отдел.

Полицейские Актобе во время мониторинга соцсетей наткнулись на видео, автор которого решил прославиться за счет опасной езды.

Молодой человек, который называл себя местным "айғыром" (в переводе с казахского - племенной жеребец), за рулем авто намеренно нарушал ПДД на одном из главных проспектов города, создавая аварийную обстановку. Все свои опасные маневры он снимал на камеру, а позже выложил ролик в сети в надежде на хайп.

Однако вместо популярности у подписчиков автоблогер привлекой повышенный интерес стражей порядка. Полицейские быстро установили личность нарушителя и доставили его в отдел.

В отношении лихача составили сразу 14 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения. Автомобиль "контентмейкера" отправили на штрафстоянку.

Департамент полиции региона в очередной раз напомнил, что дорога - не место для съемок экстремального контента и гонки за лайками, а цена подобной "славы" может оказаться слишком высокой.