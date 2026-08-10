Comic Con Astana установил новый рекорд и собрал более 76 тысяч гостей из 40 стран

С 6 по 9 августа в Астане прошел крупнейший фестиваль современной поп-культуры Центральной Азии — Comic Con Astana 2026. Юбилейный пятый фестиваль стал самым масштабным за всю историю проекта: сотни мероприятий одновременно проходили на двух крупнейших площадках столицы — Barys Arena и в Ледовом дворце «Алау».

В 2026 году Comic Con Astana объединил свыше 40 стран. В их числе представители России, Китая, США, Канады, Бразилии, Мексики, Индонезии, Италии, Германии, Японии, Южной Кореи, Турции, Кипра, Таиланда, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и других государств. В Астану приехали известные актеры, художники, косплееры, блогеры и создатели контента, сформировав один из самых представительных международных составов за всю историю фестиваля. Фестиваль продолжил устанавливать собственные рекорды. В первый день Comic Con Astana посетили более 16 тысяч человек — это максимальная посещаемость стартового дня за всю историю проекта. За четыре дня фестиваль собрал более свыше 76 тысяч гостей.

Также впервые в истории Comic Con Astana фестиваль принял сразу четырех международных хедлайнеров. Ими стали Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов», Пол Андерсон, сыгравший Артура Шелби в «Острых козырьках», а также звезды сериала One Piece от Netflix — Иньяки Годой и Таз Скайлар. Актеры встречались с поклонниками на Q&A-сессиях, участвовали в автограф- и фотосессиях и делились впечатлениями от Казахстана.

— Первое впечатление о любой стране — люди. Должен сказать, в Казахстане меня встретили очень тепло, здесь люди открытые и доброжелательные. Еще мне показали снимки казахстанских пейзажей — это удивительные локации. Теперь я обязательно должен сюда вернуться, чтобы их увидеть, особенно Мангистау, — поделился Николай Костер-Вальдау.

Актер также пообещал передать «эстафету» посещения Казахстана писателю и сценаристу, автору цикла романов «Песнь льда и огня» Джорджу Р. Р. Мартину.

Высоко оценил фестиваль и британский актер Пол Андерсон.

— Я такой, какой я есть, не умею притворяться или изображать, обычно говорю честно о своих впечатлениях. Поэтому могу совершенно искренне сказать: это лучший Comic Con, на котором я когда-либо был, — заявил актер.

Помимо хедлайнеров, Comic Con Astana 2026 собрал большой состав специальных гостей — известных блогеров, художников, косплееров и создателей контента. Участниками фестиваля стали Jay Kim, Кирилл Соеров, Даня Крастер (SuperCrastan), Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye, Егор Шкред, Паоло Панталена, Аня Хахадетка, Ten Yujin, Domer Grief, Nowkie и др. На протяжении четырех дней в Ледовом дворце «Алау» работала Аллея звезд, где поклонники могли встретиться с гостями фестиваля, получить автографы и сделать фотографии.

Одной из ключевых задач Comic Con Astana остается поддержка и продвижение креативного сообщества Казахстана. Фестиваль дает молодым художникам, косплеерам, иллюстраторам, авторам, разработчикам и создателям цифрового контента возможность представить свои проекты широкой аудитории и познакомиться с представителями индустрии.

В 2026 году одним из таких проектов стал арт-фильм Tengrida: Cyber Steppe, объединивший эстетику киберпанка, технологии искусственного интеллекта и мотивы культуры Великой степи. Зрителям впервые представили трехминутный AI-анимационный эпизод о Тенгриде — героине, которая выходит на кибер-арену, чтобы вернуть людям способность видеть правду и восстановить справедливость.

Соавтором фильма и создателем персонажа стала алматинская косплеер Аружан Жунусова (Aruvibez). Впервые оригинальный образ Тенгриды она представила именно на Comic Con Astana в 2025 году. Получив отклик аудитории, образ стал основой для развития собственной авторской вселенной Tengrida: Cyber Steppe. Следующим этапом проекта станет участие в Astana AI Film Festival. История Тенгриды показывает одну из важных функций фестиваля: Comic Con Astana становится не только площадкой для демонстрации готовых проектов, но и пространством, где новые творческие идеи получают аудиторию и возможность для дальнейшего развития.

Ключевым событием Comic Con Astana традиционно является международный конкурс косплея. Косплееры из разных стран представляли своих персонажей на главной сцене. Они исполняли хореографические композиции, демонстрировали навыки владения оружием, которым пользуется персонаж, разыгрывали целые спектакли.

В состав международного жюри конкурса косплея вошел целый ряд известных представителей косплей-индустрии: Kamui Cosplay, Leon Chiro, Эмилия Grafomanka, Zakos Snowman, Таис Туканова, Sazura и Анна Bricks. Общий призовой фонд конкурса составил 20 миллионов тенге. Помимо этого, Comic Con Astana 2026 включал музыкальную программу, в том числе выступление южнокорейской K-pop-группы Kandis.

Продюсер фестиваля Наталья Абрашкина отметила, что на первоначальном этапе Comic Con Astana был для столицы во многом экспериментальным проектом:

«За эти годы Comic Con Astana вырос не только по количеству участников и гостей — изменилось само отношение к гик-культуре. Она стала частью современной городской культуры и пространством, где люди разных возрастов и интересов находят друг друга».

За масштабной программой фестиваля стоит работа большой команды. Только организационный штаб и специалисты, задействованные в строительстве павильонов и подготовке площадок, насчитывают около 500 человек. С учетом подрядчиков и других привлеченных специалистов команда проекта увеличивается примерно втрое.

— Comic Con — это не только четыре фестивальных дня. За ними стоят месяцы подготовки и огромная команда. Каждый год мы стараемся создавать событие международного уровня здесь, в Казахстане, и одновременно давать пространство для развития нашим авторам, художникам, косплеерам и другим представителям креативной индустрии, — подчеркнул директор фестиваля Бексултан Абдрахманов.

Таким образом, за годы проведения Comic Con Astana прошел путь от нового для столицы формата до крупнейшего фестиваля современной поп-культуры Центральной Азии и одного из наиболее узнаваемых культурных брендов Казахстана. Последовательная поддержка акимата города позволила фестивалю расти и развиваться, ежегодно расширяя масштаб и международную географию. Сегодня Comic Con Astana вносит вклад в развитие креативной индустрии, событийного туризма и международной узнаваемости столицы, показывая, как культурные инициативы могут становиться значимыми событиями международного уровня.

Юбилейный Comic Con Astana завершился новыми рекордами, однако одним из главных результатов фестиваля остается сообщество, которое растет вместе с ним. Сегодня Comic Con объединяет поклонников современной культуры, международных звезд и новое поколение казахстанских креаторов, для которых фестиваль становится площадкой для презентации собственных проектов, профессиональных знакомств и выхода к широкой аудитории.

Добавим, что партнерами фестиваля в 2026 году выступают BIGBON, Яндекс Go, Яндекс Еда, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Chupa Chups и другие локальные и международные бренды.