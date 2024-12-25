Самоподжог в Актау: аким области объяснил причины отказа во встрече с погибшим

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в Астане рассказал, что за несколько дней до трагедии находился с рабочим визитом в Каракиянском районе, где жил погибший. Он отметил, что встречался с жителями, проверял дома и проводил приём граждан по личным вопросам.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на брифинге в Астане рассказал, что за несколько дней до трагедии находился с рабочим визитом в Каракиянском районе, где жил погибший. Он отметил, что встречался с жителями, проверял дома и проводил приём граждан по личным вопросам.

— Мы два дня находились там. Первый день встречался с населением, обходили дома, в том числе аварийные. Второй день с утра до ночи принимали людей по личным вопросам в зале, без ограничения времени, до последнего посетителя. Их принимал замакима области, замруководителя аппарата, замакима района. Я был на совещании в этот момент. Мне доложили уже после случившегося. У нас есть рабочий график, и не каждый день можно посвятить приему граждан. Заместители предложили им те же вакансии и возможности, которые предложил бы я сам. Я тоже очень сильно переживаю. Умер глава большой семьи, родные лишились близкого, - прокомментировал аким на брифинге в СЦК.

По словам Килыбая, семья погибшего получила помощь от местных предпринимателей. Им предоставят жильё в Актау и окажут поддержку в обучении детей. У мужчины остались шестеро детей и беременная жена.

Напомним, 5 декабря мужчина пришел в акимат с требованием встретиться с руководством области. Ему разъяснили, что в тот день прием граждан по личным вопросам акимом области не проводится и попросили прийти в утвержденный по графику день приема граждан. Не получив желаемого, мужчина облил себя бензином и поджёг. Позже стало известно, что погибший работал в Samruk Business Academy в проекте строительства опреснительного завода «Токмак» компании ОКК. После окончания контракта он хотел остаться на этом месте и пытался добиться этого через акимат. Мужчина скончался 17 декабря, почти две недели он находился в реанимации.