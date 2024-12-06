Что известно о состоянии совершившего самоподжог у акимата Актау

По словам врачей, состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, его ввели в медикаментозный сон.

Врачи рассказали о состоянии мужчины, который совершил накануне самоподжог у здания облакимата в Актау, передает Lada.kz.

-Гемодинамика на инотропной поддержке, сознание - медикаментозная седация, подключен к искусственной вентиляции легких, - сообщили в многопрофильной областной больнице.

По словам медиков, планируется очная консультация реаниматолога и комбустиолога (врача, занимающегося лечением ожогов) из Национального координационного центра экстренной медицины в Астане.

Напомним, 5 декабря мужчина пришел в акимат с требованием встретиться с руководством области. Ему разъяснили, что в тот день прием граждан по личным вопросам акимом области не проводится и попросили прийти в утвержденный по графику день приема граждан. Не получив желаемого, мужчина облил себя бензином и поджёг.

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил в соцсетях, что мужчина работал в Samruk Buissnes Academy, в проекте строительства опреснительного завода «Токмак» компании ОКК.

- Так, объем работы был окончен (изначально всем кандидатам на трудоустройство через ЧУ «Samruk Bussines Academy» в проект «Строительство опреснительного завода в местности Токмак» было объявлено, что работа является временной сроком на 1 год), по окончанию контракта, уже бывший работник, начал бастовать, требуя, чтобы его приняли в штат ОКК, апеллируя тем, что у него полно кредитов которые он не может обслуживать. Хотя со стороны акимата области предлагали ему работу в КЖСА, опреснительном заводе Каспий, мужчина остался недоволен предложенными вакансиями и начал требовать встречи с акимом области, для того, чтобы тот решил его проблему с трудоустройством в ОКК, в противном случае, он грозился поджечь себя, - написал блогер.

Полиция начала расследование по факту доведения до самоубийства, обстоятельства произошедшего выясняются.