США 14 лет скрывали секретный самолёт-невидимку

Американский экспериментальный самолёт-невидимка Tacit Blue, разработанный компанией Northrop, стал одной из самых секретных авиационных программ своего времени. Его первый полёт состоялся 5 февраля 1982 года на территории Зоны 51, а сама разработка оставалась засекреченной ещё 14 лет, передает МойГород

Об уникальном самолёте рассказал Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.

Самолёт создавали для обнаружения советской бронетехники

Идея создания Tacit Blue появилась в конце 1970-х — начале 1980-х годов на фоне опасений США по поводу возможного наступления советских танковых войск в Европе.

В рамках американской программы Assault Breaker планировалось обнаруживать советские бронетанковые соединения ещё на значительном удалении от линии фронта и уничтожать их высокоточными ударами до того, как они смогут начать наступление.

Для этого требовался самолёт, способный обнаруживать и отслеживать танки, бронетехнику и другие наземные цели. Обычные разведывательные машины для такой задачи подходили хуже: они были уязвимы для советских истребителей и зенитно-ракетных комплексов.

Поэтому американские инженеры решили объединить мощную радиолокационную систему с технологией малозаметности. Так появился Tacit Blue — экспериментальный самолёт, предназначенный для разведки и наблюдения.

Фото: wikipedia.org

За необычную форму его прозвали «Китом»

Внешне Tacit Blue сильно отличался от привычных самолётов. В то время инженеры только осваивали принципы создания конструкций, способных эффективно рассеивать радиолокационные сигналы.

В конструкции использовали гладкие непрерывно изогнутые поверхности, особенно в районе носовой части и фюзеляжа. Подобные решения позднее нашли применение и в других американских самолётах-невидимках, в том числе в B-2.

За необычную форму и характерные аэродинамические особенности Tacit Blue получил прозвище «Кит».

Самолёт оснащался двумя турбовентиляторными двигателями Garrett. Его длина составляла около 17 метров, а размах крыльев — примерно 15 метров.

Необычная конструкция значительно усложняла управление самолётом. Для обеспечения устойчивости и управляемости инженерам пришлось использовать цифровую систему управления полётом. Tacit Blue стал одним из примеров того, как компьютерные системы позволяли компенсировать недостатки необычной аэродинамической формы.

135 полётов в условиях строжайшей секретности

Первый полёт Tacit Blue состоялся 5 февраля 1982 года в Зоне 51. Был построен только один экземпляр самолёта.

Несмотря на это, единственный прототип активно использовался для испытаний. По имеющимся данным, примерно за три года он совершил 135 полётов, иногда поднимаясь в воздух несколько раз в неделю.

Испытания позволили американским специалистам получить большой объём данных о технологиях малозаметности, работе бортового радара, управлении полётом, аэродинамике и сохранении низкой радиолокационной заметности во время продолжительных разведывательных операций.

Программа завершилась в 1985 году после выполнения основных задач. Однако сам самолёт ещё долгие годы оставался засекреченным.

Лишь спустя 14 лет после первого полёта информация о Tacit Blue была рассекречена.

Сегодня единственный построенный экземпляр «Кита» можно увидеть в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо.