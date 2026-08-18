США 14 лет скрывали секретный самолёт-невидимку

Американский экспериментальный самолёт-невидимка Tacit Blue, разработанный компанией Northrop, стал одной из самых секретных авиационных программ своего времени. Его первый полёт состоялся 5 февраля 1982 года на территории Зоны 51, а сама разработка оставалась засекреченной ещё 14 лет, передает МойГород
Об уникальном самолёте рассказал Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.
Самолёт создавали для обнаружения советской бронетехники
Идея создания Tacit Blue появилась в конце 1970-х — начале 1980-х годов на фоне опасений США по поводу возможного наступления советских танковых войск в Европе.
В рамках американской программы Assault Breaker планировалось обнаруживать советские бронетанковые соединения ещё на значительном удалении от линии фронта и уничтожать их высокоточными ударами до того, как они смогут начать наступление.
Для этого требовался самолёт, способный обнаруживать и отслеживать танки, бронетехнику и другие наземные цели. Обычные разведывательные машины для такой задачи подходили хуже: они были уязвимы для советских истребителей и зенитно-ракетных комплексов.
Поэтому американские инженеры решили объединить мощную радиолокационную систему с технологией малозаметности. Так появился Tacit Blue — экспериментальный самолёт, предназначенный для разведки и наблюдения.
За необычную форму его прозвали «Китом»
Внешне Tacit Blue сильно отличался от привычных самолётов. В то время инженеры только осваивали принципы создания конструкций, способных эффективно рассеивать радиолокационные сигналы.
В конструкции использовали гладкие непрерывно изогнутые поверхности, особенно в районе носовой части и фюзеляжа. Подобные решения позднее нашли применение и в других американских самолётах-невидимках, в том числе в B-2.
За необычную форму и характерные аэродинамические особенности Tacit Blue получил прозвище «Кит».
Самолёт оснащался двумя турбовентиляторными двигателями Garrett. Его длина составляла около 17 метров, а размах крыльев — примерно 15 метров.
Необычная конструкция значительно усложняла управление самолётом. Для обеспечения устойчивости и управляемости инженерам пришлось использовать цифровую систему управления полётом. Tacit Blue стал одним из примеров того, как компьютерные системы позволяли компенсировать недостатки необычной аэродинамической формы.
135 полётов в условиях строжайшей секретности
Первый полёт Tacit Blue состоялся 5 февраля 1982 года в Зоне 51. Был построен только один экземпляр самолёта.
Несмотря на это, единственный прототип активно использовался для испытаний. По имеющимся данным, примерно за три года он совершил 135 полётов, иногда поднимаясь в воздух несколько раз в неделю.
Испытания позволили американским специалистам получить большой объём данных о технологиях малозаметности, работе бортового радара, управлении полётом, аэродинамике и сохранении низкой радиолокационной заметности во время продолжительных разведывательных операций.
Программа завершилась в 1985 году после выполнения основных задач. Однако сам самолёт ещё долгие годы оставался засекреченным.
Лишь спустя 14 лет после первого полёта информация о Tacit Blue была рассекречена.
Сегодня единственный построенный экземпляр «Кита» можно увидеть в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, штат Огайо.