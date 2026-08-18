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Социум

Трёхлетний малыш один гулял по утреннему парку Атырау

Родителей поблизости не оказалось.
Арайлым Усербаева
Трёхлетний малыш один гулял по утреннему парку Атырау
Стоп-кадр из видео ДП Атырауской области

Ранним утром 16 августа житель Атырау заметил в одном из городских парков одинокого трёхлетнего ребёнка. Взрослых рядом не было. Горожанин не прошёл мимо и сразу набрал "102".

Уже через 10 минут на место прибыл капитан патрульной полиции Султан Сапаргалиев. Пока коллеги искали родителей, офицер оставался с малышом - успокаивал его и старался отвлечь.

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Вскоре стражи порядка разыскали мать ребёнка и передали малыша ей.

Полицейские напоминают: оставлять маленьких детей без присмотра нельзя даже на пару минут. Если вы увидели на улице одинокого ребёнка, сразу звоните на спецлинию "102".

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