Трёхлетний малыш один гулял по утреннему парку Атырау

Ранним утром 16 августа житель Атырау заметил в одном из городских парков одинокого трёхлетнего ребёнка. Взрослых рядом не было. Горожанин не прошёл мимо и сразу набрал "102".

Уже через 10 минут на место прибыл капитан патрульной полиции Султан Сапаргалиев. Пока коллеги искали родителей, офицер оставался с малышом - успокаивал его и старался отвлечь.

Вскоре стражи порядка разыскали мать ребёнка и передали малыша ей.

Полицейские напоминают: оставлять маленьких детей без присмотра нельзя даже на пару минут. Если вы увидели на улице одинокого ребёнка, сразу звоните на спецлинию "102".