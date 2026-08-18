В ЗКО число приехавших на ПМЖ превысило число уехавших

За этот же период из региона в другие страны на ПМЖ уехали 11 человек.

За первое полугодие 2026 года в ЗКО на постоянное место жительства приехали 17 человек, а уехали в другие страны 11 человек. Такие данные приводит Бюро национальной статистики. Внешнее миграционное сальдо в регионе составило плюс 6 человек.

За этот же период по Казахстану на постоянное место жительства прибыли 8 014 человек, а выехали за границу 2 311 человек.

Больше всего мигрантов переехали в Алматы (1,4 тыс.), Алматинскую область (1,3 тыс.), Мангистаускую область (1,1 тыс.) и Астану (723 чел.). Меньше всего — в Карагандинскую, Северо-Казахстанскую области и область Улытау. В остальных регионах прибывших оказалось больше, чем выбывших. В основном в страну на ПМЖ приезжали из Узбекистана (2,9 тыс.), Китая (1,7 тыс.) и России (1,6 тыс.).

С 2020 по 2022 год из Казахстана уезжало больше людей, чем приезжало. Ситуация изменилась в 2023 году - тогда миграционное сальдо стало положительным и составило 9,3 тысячи человек. В 2025 году показатель вырос до 16,2 тысячи человек.