Премьер-министр раскритиковал ЗКО за низкие темпы ремонта школ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов потребовал до начала учебного года завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны. На заседании правительства глава Кабмина также поручил оперативно закупить оборудование для специальных классов и проверить готовность 47 новых школ, которые откроются в День знаний.

Из запланированных к открытию 1 сентября учебных заведений 20 построены в рамках проекта "Келешек мектептері". Акиматам поручено полностью укомплектовать их перед приемом детей.

Отстающие регионы и запуск новых объектов

До конца 2026 года в стране должны достроить еще 64 школы. По словам главы правительства, регионы должны заранее решить вопросы с кадрами и материальной базой.

- Регионам необходимо до конца 2026 года завершить строительство еще 64 школ. Уже сейчас надо решить все вопросы по их обеспечению педагогами и учебно-технической базой. До 1 сентября требуется завершить капитальный и текущий ремонт в 106 школах страны, - сообщил Бектенов.

Особое недовольство премьер-министра вызвали низкие темпы ремонта в 13 школах в Алматы, а также Абайской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Акимам этих регионов поручено взять объекты под личный контроль.

1400 спецкабинетов до конца года

Параллельно в школах обновляют лаборатории и профильные классы. К 1 сентября учебные заведения должны получить 500 новых предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.

- Акимам данных регионов поручаю взять на личный контроль завершение ремонтных работ в установленные сроки. Кроме того, до 1 сентября текущего года необходимо обеспечить приобретение 500 предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. Всего до конца года в школах страны нужно обеспечить установку свыше 1400 специальных кабинетов. Ряд регионов в кратчайшие сроки должен решить вопросы финансирования, - добавил глава правительства.

Глава Кабмина также поручил максимально ускорить конкурсы и закупки, чтобы оборудование поступило в классы без задержек.