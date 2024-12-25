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Социум

Крушение Embraer 190 в Актау: создана правительственная комиссия

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау.
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Крушение Embraer 190 в Актау: создана правительственная комиссия

Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

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В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.

Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших. Правительство Казахстана также сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи.

Напомним, самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в Актау. На воздушном судне находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, говорится в сообщении «Казаэронавигации».  

При крушении самолет разбился на части. Известно, что перед падением он подал сигнал ЧС над Каспийским морем. В министерстве транспорта сообщили о проведении специального расследования по факту крушения самолёта. По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана, 3 из Кыргызстана. На место крушения прибыл аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Глава региона заверил, что все принимаемые меры будут на его личном контроле. 

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