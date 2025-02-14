«Пламя истории»: как выглядит старейшая пожарная часть в Уральске

За 160 лет пожарная часть изменилась внешне, но некоторые элементы истории удалось сохранить несмотря на время.

Уральск — один из старейших городов Казахстана, и именно здесь впервые в стране появилась пожарная служба. Город не раз страдал от разрушительных пожаров, которые уносили дома и причиняли огромные убытки жителям. В 1865 году здесь построили первую пожарную часть — Михайловскую. Она находилась на Большой Михайловской улице (ныне проспект Назарбаева). Сейчас улицу застроили и адрес пожарной части изменился на имени Касыма Аманжолова.



В этом здании располагается Пожарно-технический центр ПЧ №5. Со временем строение перестроили, но его историческое значение сохранилось.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

По словам заведующей музея при пожарной части Натальи Гуркиной, в XVIII веке с пожарами боролись сами жители, а в помощь им выделялись воинские подразделения. После серии крупных пожаров в 1737 году были приняты меры по усилению пожарной службы. В 1804 году ввели должность брандмейстера — первого профессионального пожарного в нашем крае.

Фото из альбома пожарной части

— Крестьяне обязаны были иметь несколько крюков и 3-4 лестницы. Летом на крышах возле печных труб ставили чаны с водой, такие же оставляли у ворот домов. Пожарные инструменты закреплялись за жителями заранее. 1879 год стал одним из самых тяжелых для пожарных Уральска. В мае сильный пожар уничтожил 812 домов и 170 лавок, ущерб составил 1,5 миллиона рублей серебром. Позже в городе произошли еще два крупных пожара. Один из них сжег 350 домов, включая здание пожарной части. Третий начался во дворе купца Рассохина, огонь распространился из-за сильного ветра и уничтожил больше половины города, — рассказывает Гуркина.

Фото из альбома пожарной части

В 1913 году в Уральске было уже 145 пожарных, на вооружении состояли пара-конные бочечные ходы. Служба не раз проявляла мужество в борьбе с огнем. Один из самых известных героев — Филипп Выровщиков, которого в городе уважительно называли «дядя Филипп». В 1920 году он участвовал в тушении пожара на городской электростанции, спас генераторы, но потерял глаз. В 1925 году, когда горело два квартала жилых домов в центре города, Выровщиков провалился в пылающее здание, получил сильные ожоги и позже скончался. Проводить его в последний путь пришел весь город.

На картине изображен Филипп Выровщиков. Картину написал ветеран пожарной службы Марат Вагапов

Ранее пожарные жили в казармах и выполняли не только свою основную работу, но и заготавливали сено, ремонтировали здания и даже отлавливали бродячих собак.

— Воду к месту пожара подавали ручными насосами «Красный факел», которыми управляли 3-4 бойца. Воду возили в бочках на лошадях, — объясняет Наталья Гуркина. — Водозабор был на реках Урал и Чаган. На площадях стояли большие чаны, но часто они были высохшими, вода из них испарялась.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сейчас пожарная часть выглядит иначе: окна стали меньше, в помещении водоразборного колодца теперь столовая, а к зданию добавили современную пристройку. Однако исторические толстые стены, некоторые деревянные сооружения и каланча сохранились. Это здание считается памятником архитектуры и охраняется государством, а пожарные бережно следят за его состоянием.

Фото из альбома пожарной части

Город выгорал целыми кварталами. Наблюдение за пожарной обстановкой в городе велось с каланчи. Иногда из-за позднего обнаружения команды прибывали к месту пожара тогда, когда уже все сгорело.

Вид из каланчи на город. Фото Натальи Гуркиной

В мистику и приведений служители пожарной части не верят, но говорят, что из-за того что здание историческое тут часто можно услышать посторонние звуки. Иногда грохот раздается из кухни, а еще слышны шаги. Однако герои уже привыкли к посторонним звукам.

Фото из альбома пожарной части

Из-за возраста строение каждый год ремонтируют, облицовывают новыми кирпичами, чтобы оно не разрушилось. Пожарные гордятся тем, что работают в старейшей части страны, где служили известные герои и целые династии.

Пожарная каланча высотой около 30 метров когда-то была важнейшим сооружением Уральска. С нее дежурные следили за городом, а при обнаружении дыма звонили в колокол. Сейчас это просто исторический памятник, но в башне сохранились следы прошлого.

В музее при части можно увидеть старую технику, медные каски и даже «комнату страха», где детям наглядно показывают последствия несоблюдения пожарной безопасности. Интересный факт: раньше пожарные носили бороды, потому что их можно было использовать для защиты лица от ожога пламенем.

Сегодня пожарные продолжают защищать Уральск от огня, сохраняя традиции и историю первой пожарной службы Казахстана.