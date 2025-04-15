В Уральске открылся креативный хаб ÓzgeEpic

11 апреля в Уральске состоялось торжественное открытие креативного хаба ÓzgeEpic – уникального пространства, объединяющего культуру, искусство и цифровые технологии. Проект, стартовавший в Алматы в 2019 году и уже успешно реализованный в Астане и Туркестане, теперь представлен и в Западно-Казахстанской области.

Создание хаба реализовано в рамках поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул: «В каждом областном центре должны появиться креативные индустриальные хабы — места, притягивающие талантливую молодежь». Именно эта задача легла в основу запуска проекта в Западно-Казахстанской области.

Инициатива реализована при поддержке Министерства культуры и информации, акимата Западно-Казахстанской области, фонда «Самрук-Қазына», а также благодаря социальным инвестициям компании Karachaganak Petroleum Operating B.V.

— Развитие креативной индустрии - одно из приоритетных направлений государственной политики, и эта отрасль находится в центре внимания Главы государства. Надеемся, что центр ÓzgeEpic Oral станет новой платформой возможностей для молодых талантов, местом вдохновения, - отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Открытие креативного хаба ÓzgeEpic Oral станет значимым шагом в укреплении культурного и интеллектуального потенциала регионов. Новый центр представляет собой уникальное пространство, где пересекаются различные направления в области культуры и технологий, создавая условия для реализации инновационных проектов и творческих инициатив.

— Сегодня — важный день для талантливой молодежи и представителей творческой сферы. Появилось современное пространство, где будет создаваться востребованный и актуальный для народа контент, а также будет формироваться профессиональная среда креативных специалистов. Центр в Уральске стал третьим креативным хабомв стране, открытым фондом «Самрук-Қазына». Ранее такие хабы были запущены в Актобе и Петропавловске. В целом за последние четыре года в Западном Казахстане мы реализовали 16 социальных проектов на сумму 1,5 миллиарда тенге. Один из них — реабилитационные центры «Қамқорлық», где ежегодно помощь получают 700 особенных детей. В настоящее время планируется строительство многофункционального спортивного комплекса в селе Жаңаөмір, пострадавшем от наводнения. Это одна из инициатив Группы компаний Фонда по развитию инфраструктуры регионов и оказанию социальной поддержки населению, — отметил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат Ауганов.

ÓzgeEpic Oral представляет собой экосистему, в которой на одной площадке работают концертный зал, театр, кинотеатр, библиотека, асхана, а также выставочные пространства, лекционные залы, коворкинг, фотостудия, подкаст и звукозаписывающие студии, съемочные площадки и медиацеха. Отдельное внимание уделено открытию первой в регионе профессиональной анимационной студии, где будут готовиться специалисты в сфере мультипликации.

По словам основательниц креативного хаба ÓzgeEpic Макпал Жумабай и Тогжан Курманжанкызы, при создании подобных пространств в регионах важно учитывать уникальные культурные и социальные особенности каждой местности. Именно поэтому перед открытием хабов команда провела необходимые исследования, чтобы понять потребности и потенциал конкретных сообществ.

— Креативное пространство, которое мы открыли в Уральске, — это не просто площадка для творческой молодежи. Мы уверены, что оно станет важным центром интеллектуального развития региона, уравняет возможности регионов с центром и подчеркнет ключевую роль регионов в развитии креативной индустрии Казахстана, — подчеркнули они.

Хаб также станет образовательной платформой: в рамках проекта планируется подготовить более 200 специалистов креативных профессий, что не только обеспечит новые рабочие места, но и станет вкладом в развитие региональной креативной экономики.