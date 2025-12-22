Злоумышленники активно используют популярные сервисы Della и Fa-Fa.kz.

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о случаях мошенничества при отправке автомобилей и различных грузов через логистические платформы.

По данным МВД, злоумышленники активно используют популярные сервисы Della и Fa-Fa.kz, где заказчики и водители автовозов размещают объявления о перевозке машин и грузов, чаще всего из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.

После размещения объявлений мошенники выходят на связь через WhatsApp, представляясь заказчикам водителями автовоза, а водителям — клиентами. Войдя в доверие к обеим сторонам, они договариваются о перевозке, после чего при выезде из города перегружают похищенный груз и в дальнейшем распоряжаются им по своему усмотрению.

В связи с этим в МВД рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности:

тщательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;

сверять номер телефона водителя с номером, указанным в объявлении;

заранее лично обсуждать маршрут и конечный пункт доставки груза;

изучать отзывы о водителе в интернете.

В ведомстве подчеркнули, что при возникновении сомнений, обнаружении несоответствий в документах или других подозрительных моментах необходимо отказаться от услуги и незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение полиции.

Такие меры, отмечают в МВД, помогут своевременно выявлять мошеннические схемы и привлекать злоумышленников к ответственности.