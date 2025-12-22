Ведётся досудебное расследование.

В мессенджере WhatsApp и в социальных сетях распространилась ориентировка на 40-летнего Валерия Усова, проживающего в поселке Макарово района Байтерек. Согласно документу, мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории Уральска.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.