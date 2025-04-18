Сказали могут забрать детей — мать троих детей возмущена проверкой со стороны школы Уральска

В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска 30-летняя Ирина Жеребова. Она взволнована тем, что её трое несовершеннолетних детей могут забрать органы опеки. Причиной тому стали частые прогулы двух детей-школьников.

— 17 апреля мои двое детей не пошли в школу и к нам домой приехали учитель, завуч и инспектор по делам несовершеннолетних. В это время занималась генеральной уборкой, естественно, у меня дома бардак и полный хаос. Я перебирала вещи и игрушки. При мне обсуждали, что нужно вызвать органы опеки, чтобы те забрали детей. Но не стали этого делать, потому что я была абсолютно трезвая. К счастью, я вообще не употребляю (алкоголь) и не курю. Услышав это, моя средняя дочка начала истерить. Они сделали вывод, что ребёнок эмоционально неустойчивый. В итоге мне самой стало плохо, стал болеть живот, а я в положении. От госпитализации на скорой в больницу отказалась, потому что не с кем оставить детей. Муж на работе в Алматы. У него есть ИП, он работает на себя, — рассказывает Ирина Жеребова.

Женщина рассказывает, что к ней якобы придирались по мелочам: почему нет в базе отпечаток пальцев, почему дети едят «Роллтон», почему их дом оформлен на сына. «Их интересовало абсолютно всё», говорит Ирина. Ей пригрозили, что семью поставят на учёт, как неблагополучную.

К слову, семья живёт на Второй дачной. Они купили дом после наводнения за три миллиона тенге. До этого они скитались по съёмным квартирам. Заехали в дом в октябре 2024 года и планировали делать ремонт этим летом.

— Конечно, в доме неуютно без ремонта. Но есть все условия: свет, газ, вода. У детей есть школьные принадлежности, еда, вещи. Они опрятные, волосы собраны. Мы прогуливали школу, когда зимой не могли выехать из-за сугробов, когда ломалась машина, когда такси не могло проехать из-за грязи. Были прогулы, когда умерла свекровь и её хоронили в другом городе. А так, о каждом нашем пропуске в школе я предупреждаю учителя. Были моменты, когда болели дети, но справку не могу взять в поликлинике, нас никак не поставят на учёт во второй поликлинике, — пояснила женщина.

18 апреля к Ирине снова пришли из администрации школы, похвалили и ушли, что она навела порядок в доме. Тем не менее, женщина волнуется за будущее своих детей. Она отмечает, что заработка мужа им хватает на все нужды. Они не просят поддержки от государства, а живут по средствам.

— Нам сказали создать для детей все условия, но мы и не отказываемся. Впереди ремонт, — заключила Ирина.

В управлении образования ЗКО прокомментировали ситуацию и сообщили, что двое детей Ирины Жеребевой учатся в школе № 9.

— 17 апреля 2025 года к директору школы поступила информация от классного руководителя о том, что дети, учащиеся 1-го и 4-го классов, не посещают занятия без уважительной причины. Школа организовала совместный выезд по месту проживания учащихся с участием: заместителя директора по воспитательной работе, инспектора по делам несовершеннолетних, классного руководителя и социального педагога. Целью выезда было уточнение причины отсутствия детей в школе и проверка условий их проживания. Визуально установлены неудовлетворительные санитарные условия: разбросанные вещи, отсутствие порядка, неубранные помещения. Отдельного оборудованного рабочего места для обучения детей не было.

В ведомстве дополнили, что со стороны школы не было намерений запугивать или оказывать давление. Однако, в рамках законодательства, при наличии признаков неблагополучия (в том числе бытового), школа обязана информировать соответствующие органы. При повторном выезде 18 апреля матери дали рекомендации.