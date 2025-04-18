«Немного пасмурно»: прогноз в ЗКО на 19 апреля

По данным РГП «Казгидромет», ночью +9 градусов. Осадков нет. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +27 грудусов тепла. Ночью +13. Ветер юго-западный: 10 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +23 градуса, ночью + 9 градусов. Ветер северо-западный: 12 м/с.
В Мангистауской области ожидается малооблачность. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +11. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
Ранее мы сообщали, когда в ЗКО была «лётная погода».
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