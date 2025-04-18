Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

«Немного пасмурно»: прогноз в ЗКО на 19 апреля

19 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +24 градуса тепла. Переменная облачность, без осадков.
gorod
«Немного пасмурно»: прогноз в ЗКО на 19 апреля

По данным РГП «Казгидромет», ночью +9 градусов. Осадков нет. Ветер северо-западный: 14 м/с.

В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +27 грудусов тепла. Ночью +13. Ветер юго-западный: 10 м/с.

Главный баннер

В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +23 градуса, ночью + 9 градусов. Ветер северо-западный: 12 м/с.

В Мангистауской области ожидается малооблачность. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +11. Ветер северо-восточный: 10 м/с.

Ранее мы сообщали, когда в ЗКО была «лётная погода».

Фото: pixabay.com

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article