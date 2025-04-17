«Лётная погода»: прогноз в ЗКО на 18 апреля

По данным РГП «Казгидромет», ночью +7 градусов. Осадков нет. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +24 грудуса тепла. Ночью +9. Ветер северо-западный: 10 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +20 градусов, ночью + 4 градуса. Ветер северо-западный: 8 м/с.
Переменная облачность ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +19 градусов, ночью +10. Ветер северо-западный: 10 м/с.
Ранее мы давали «недепрессивный» прогноз погоды в ЗКО на 17 апреля.
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