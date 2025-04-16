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Социум

«Недепрессивная погода»: прогноз в ЗКО на 17 апреля

17 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +20 градусов тепла.
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«Недепрессивная погода»: прогноз в ЗКО на 17 апреля

По данным РГП «Казгидромет», ночью +5 градуса. Осадков нет. Ветер северо-западный: 7 м/с.

В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +24 грудуса тепла. Ночью +8. Ветер северо-восточный: 10 м/с.

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В Актюбинской области без осадков. Днем солнечно, +18 градусов, ночью + 4 градуса. Ветер северо-западный: 10 м/с.

Переменная облачность ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью +10.

Ранее сообщалось, что осадков не будет, но в Западный Казахстан придут заморозки.

Фото: pixabay.com

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