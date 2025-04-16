«Недепрессивная погода»: прогноз в ЗКО на 17 апреля

По данным РГП «Казгидромет», ночью +5 градуса. Осадков нет. Ветер северо-западный: 7 м/с.
В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +24 грудуса тепла. Ночью +8. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем солнечно, +18 градусов, ночью + 4 градуса. Ветер северо-западный: 10 м/с.
Переменная облачность ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +21 градус, ночью +10.
Ранее сообщалось, что осадков не будет, но в Западный Казахстан придут заморозки.
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