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Социум

Туман накроет регионы — прогноз в ЗКО на 16 апреля

Осадков не будет, но в Западный Казахстан придут заморозки.
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Туман накроет регионы — прогноз в ЗКО на 16 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 16 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +19 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Утром туман.

Ночью - 3 градуса. Осадков нет, но также туманно. Ветер западный: 14 м/с.

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В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +20 грудусов тепла. Ночью +7. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области без осадков. Днем +17 градусов, ночью заморозки: - 4 градуса. Туман.

Переменная облачность и дождь ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +10.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершился в Уральске. 

Фото: pixabay.com

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