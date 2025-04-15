Туман накроет регионы — прогноз в ЗКО на 16 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 16 апреля днем в Западно-Казахстанской области ожидается +19 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Утром туман.
Ночью - 3 градуса. Осадков нет, но также туманно. Ветер западный: 14 м/с.
В Атырауской области погода малооблачная, без осадков. Днем +20 грудусов тепла. Ночью +7. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем +17 градусов, ночью заморозки: - 4 градуса. Туман.
Переменная облачность и дождь ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +10.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон завершился в Уральске.
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