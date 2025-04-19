Православные уральцы встречают Светлую Пасху

В ночь на 20 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. Пасхальные богослужения прошли во всех храмах страны.

В ночь на 20 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. Пасхальные богослужения проходят во всех храмах страны.

Православные уральцы собрались в кафедральном соборе Архангела Михаила, чтобы принять участие в службе и освятить куличи и крашенные яйца.

Пасхальное богослужение в соборе проводит Епископ Уральский и Атырауский Вианор. Пасхальный крестный ход начался в полночь. На него собрались сотни верующих горожан.

Празднование Пасхи сопряжено с большим количеством традиций. Празднику предшествует Великий пост — продолжительный период воздержания от многих видов пищи. Наступление пасхи принято отмечать, выставляя на стол крашеные яйца, куличи и пасху — творожное блюдо в форме пирамиды.

— Каждый год мы всей семьей встречаем Пасху в соборе, а утром идём поздравлять с этим светлым праздником в первую очередь дедушек, бабушек, родителей и всех близких. Уже напекли куличи и покрасили яйца. Теперь будем всех угощать, — сказала жительница Уральска Анастасия.

Впереди у верующих целая Пасхальная неделя, когда можно ходить друг к другу в гости и поздравлять с праздником.

Ранее сообщалось,что митрополит Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.