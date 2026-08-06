Риск остаться без машины и получить штраф: владельцам «пятилеток» напомнили о сроках учета

Владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, напомнили об окончании срока регистрации, передаёт Tengri Auto.
В полиции рекомендуют владельцам таких автомобилей заранее проверить срок действия временной регистрации и документы на транспортное средство.
-Если срок регистрации подходит к концу, не откладывайте решение этого вопроса. Заранее уточните порядок дальнейшего использования автомобиля, - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в полиции напомнили, что эксплуатация автомобиля должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. Напомним, с июля 2023 года в Казахстане действовала программа временной регистрации автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года.
Она была рассчитана на машины, которые нельзя было легализовать из-за проблем с документами или других ограничений. Владельцы таких автомобилей получили возможность поставить их на временный учет на пять лет, чтобы за это время решить вопрос с их правовым статусом.
Что делать, если регистрация подошла к концу
Мы также узнали порядок действий, которые нужно совершить владельцам таких автомобилей, чтобы избежать проблем.
Как нам ответили в пресс-службе полиции Алматинской области, после окончания пятилетнего срока необходимо пройти процедуру перерегистрации транспортного средства.
Она состоит из двух этапов:
- снять автомобиль с временного учета;
- после этого оформить первичную регистрацию транспортного средства в Республике Казахстан по услуге "Легализация ТС после временного учета".
Для снятия с временного учета будут нужны:
- удостоверение личности владельца;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС) казахстанского образца;
- государственные регистрационные номерные знаки.
Для первичной регистрации:
- удостоверение личности владельца;
- СРТС казахстанского образца и СРТС иностранного государства с отметкой о снятии с учета (либо справка о снятии с учета в иностранном государстве);
- транзитные государственные номера;
- акт единичного осмотра транспортного средства;
- квитанция об оплате первичной регистрации (200 000 тенге), а также о плате за СРТС и государственные номерные знаки.
Куда обращаться и нужно ли проходить осмотр заново
По данным ведомства, для первичной регистрации необходимо обратиться в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту временной регистрации автомобиля.
Однако перед этим владельцу нужно пройти единичный осмотр в подразделении полиции. Сотрудники проверят идентификационные номера, маркировку и соответствие номерных агрегатов.
Кроме того, автомобиль и его владелец проходят проверку по учетам на наличие розыска, ограничений и обременений, а также неуплаченных административных штрафов. Онлайн пройти эту процедуру нельзя - требуется личное представление документов и осмотр автомобиля.
После истечения срока временной регистрации владельцу рекомендуется незамедлительно обратиться для снятия автомобиля с временного учета и прохождения первичной регистрации. Эксплуатация транспортного средства без действующей регистрации не допускается.
В полиции пояснили, что после истечения пятилетнего срока временная регистрация утрачивает силу. Если владелец не успеет оформить автомобиль заново, пользоваться им будет нельзя.
За управление незарегистрированным транспортным средством предусмотрен штраф в размере 10 МРП, а сам автомобиль могут водворить на специализированную стоянку до устранения нарушения.