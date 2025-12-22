56-е место из 163.

Казахстан занял 56-е место в ежегодном рейтинге самых безопасных и миролюбивых стран мира Global Peace Index 2025, сообщает Vision of Humanity — международный проект Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP).

Индекс миролюбия (GPI) оценивает 163 страны и территории, охватывая около 99,7 % населения планеты, по 23 показателям, включая уровень общественной безопасности, наличие внутренних и международных конфликтов, а также степень милитаризации.

По данным отчёта, Казахстан получил индекс 1,875, улучшив позиции по сравнению с предыдущим годом и переместившись на несколько строчек вверх в общем рейтинге.

Лидеры безопасности в мире

В 2025 году Исландия вновь возглавила рейтинг самых мирных стран, удерживая лидерство уже много лет. За ней следуют Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария — государства с высокими показателями социальной стабильности, низким уровнем насилия и минимальным участием в конфликтах.

Что это значит для Казахстана

Эксперты отмечают, что позиция Казахстана в рейтинге отражает стабильность и относительную безопасность в стране на фоне растущей глобальной нестабильности. Результаты GPI подчёркивают важность социальных институтов, общественного доверия и низкого уровня внутреннего насилия для поддержания мира.

В то же время общий уровень миролюбия в мире снизился: в 2025 году средний показатель мира в глобальном рейтинге ухудшился, демонстрируя рост конфликтов и напряжённости в ряде регионов.