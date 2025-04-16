Репетиция — это тоже шоу: закулисье оркестра ЗКО

Мы заглянули на репетицию камерного оркестра ЗКО — и увидели, что тут не скучнее, чем на самом концерте.

Камерный оркестр Западно-Казахстанской области появился в 2004 году — как филармонический коллектив, названный в честь заслуженного деятеля РК и талантливого скрипача Марата Бисенгалиева. Позже, в 2011-м, его переименовали, но суть осталась прежней — дарить людям красоту музыки. За это время оркестр успел выступить на разных сценах — и у нас в стране, и за рубежом.

За плечами у оркестра — участие в республиканских и международных фестивалях. Он становился лауреатом и дипломантом конкурсов, выигрывал Гран-при, получал высокие оценки жюри и признание слушателей. Коллектив успешно представлял Казахстан на сценах других стран и укрепил свою репутацию как один из ведущих камерных оркестров страны.

Западно-Казахстанский камерный оркестр на выступлении в Турции

С 2012 года оркестром руководит Асхат Хасанов. Благодаря ему в репертуаре появилось больше казахской музыки. Асхат сам адаптирует национальную музыку под оркестровое исполнение

Скрипачка Инна Выприченко работает в оркестре с 2016 года. Она говорит, что репертуар у них очень разнообразный: от классики до современной музыки и народных мелодий. С программой казахской музыки они даже выступали в Стамбуле. Также оркестр гастролировал в Астане и Алматы.

— На наших концертах бывали деятели культуры Казахстана, которые высоко оценили наше выступление. Нам также посчастливилось работать с дирижёрами, которые приезжали к нам. Один из них — американский дирижёр Уинстон Фогель. Наш оркестр участвовал в казахстанском фестивале «Әуен-fest», где занял третье место. Это был наш первый выезд на фестиваль такого масштаба. С тех пор мы стараемся держать планку. В будущем хотим выступать на крупных площадках не только в Казахстане, но и за рубежом. Наш коллектив — это не просто рабочая команда, у нас особая, сплочённая атмосфера. Мы уже почти как семья. Самое главное — мы вместе стараемся привнести что-то новое в работу оркестра: вместе подбираем репертуар, делимся идеями. Каждый стремится внести свой вклад. Мы очень стараемся, чтобы оркестр развивался, чтобы у нас было больше гастролей и серьёзных достижений, — рассказала Инна Выприченко.

Сегодня оркестр играет музыку разных жанров — от барокко до произведений 21 века. В их программе — музыка для слушателей всех возрастов.