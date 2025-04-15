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Бизнес-новости

Яндекс Go запустил сервис Места по всему Казахстану

Сервис Места в Яндекс Go теперь доступен во всех городах присутствия приложения. С его помощью можно выбрать подходящее заведение, записаться на услуги, построить к месту удобный маршрут и заказать машину для поездки.Ранее сервис был запущен в Алматы и Астане, теперь он доступен во всех городах, где работает приложение Яндекс Go, например, в Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте. Встроенная карта города и гибкие фильтры позволяют сортировать организации по рейтингу, расстоянию, графику работы, наличию Wi-Fi и другим параметрам. А тематические под
Анастасия Ломаева
Яндекс Go запустил сервис Места по всему Казахстану

Сервис Места в Яндекс Go теперь доступен во всех городах присутствия приложения. С его помощью можно выбрать подходящее заведение, записаться на услуги, построить к месту удобный маршрут и заказать машину для поездки.

Ранее сервис был запущен в Алматы и Астане, теперь он доступен во всех городах, где работает приложение Яндекс Go, например, в Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Таразе, Усть-Каменогорске и Шымкенте.   

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Встроенная карта города и гибкие фильтры позволяют сортировать организации по рейтингу, расстоянию, графику работы, наличию Wi-Fi и другим параметрам. А тематические подборки подскажут варианты заведений из разных категорий и помогут открыть для себя новые места — от популярных ресторанов и кофеен до салонов красоты.

В профилях мест можно узнать больше об организации: посмотреть фотографии, режим работы, расстояние до места и ознакомиться с отзывами предыдущих посетителей.

Также в профилях появилась кнопка с выпадающим списком всех доступных вариантов взаимодействия с заведением. Например, можно позвонить в организацию, перейти к записи на услугу через чат с администратором, к заказу такси или построению маршрута, чтобы добраться до локации.

Сервис Места регулярно обновляется, используя данные Яндекс Карт. Чтобы начать им пользоваться, достаточно обновить приложение Яндекс Go в Google Play или App Store.

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