В рамках проекта SAPA+ Казахтелеком обновил роутеры у 360 тысяч клиентов

Казахтелеком успешно завершил активную фазу проекта SAPA+, который помог улучшить качество интернета для более 360 тысяч клиентов по всей стране.

Благодаря новым современным роутерам скорость Wi-Fi теперь достигает 500 Мбит/с, а соединение стало более стабильным и надежным.

Это означает меньше перебоев, более плавный просмотр видео, быстрые загрузки файлов и комфортную работу в интернете даже при подключении нескольких устройств одновременно.

Осенью прошлого года компания запустила масштабный проект по обновлению конечного оборудования у своих клиентов по Казахстану – SAPA+, и на сегодняшний день уже установлено 360 тысяч новых роутеров. Устанавливаемые роутеры поддерживают скорость до 2402 Мбит/с на частоте 5 GHz и 574 Мбит/с на частоте 2,4 GHz.

Они обеспечивают надежное соединение для компьютеров, ноутбуков и современных гаджетов как по Wi-Fi, так и по кабелю. Кроме того, роутеры обладают интеллектуальными функциями мониторинга и оптимизации Сети для сохранения качества связи даже при наличии помех и других проблем.

Теперь если у клиентов есть вопросы к качеству интернета – например, на нестабильную работу Сети, низкую скорость или прерывания соединения – они могут обратиться в компанию, и специалисты проведут проверку и при необходимости бесплатно установят новый роутер.

После подачи заявки специалисты проведут диагностику соединения и предложат лучшее решение для клиента. Если окажется, что проблема связана с устаревшим оборудованием, установят новый современный роутер без дополнительных платежей.