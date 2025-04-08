POCO M7 Pro 5G поступил в продажу в Казахстане

POCO, ведущий технологический бренд среди молодых любителей технологий, объявляет о старте продаж своего нового смартфона POCO M7 Pro 5G в Казахстане.«POCO M7 Pro 5G воплощает наше стремление дать пользователям производительность 5G и возможности для развлечений нового уровня», — сказал Ангус Нг, руководитель отдела маркетинга продуктов POCO Global. Он добавил: «Благодаря потрясающему дисплею, мощному процессору Dimensity 7025-Ultra, элегантному дизайну и обновленной системе камер POCO M7 Pro 5G удовлетворит потребности как обычных пользователей, так и любителей технологий".Высокая производите

POCO, ведущий технологический бренд среди молодых любителей технологий, объявляет о старте продаж своего нового смартфона POCO M7 Pro 5G в Казахстане.



«POCO M7 Pro 5G воплощает наше стремление дать пользователям производительность 5G и возможности для развлечений нового уровня», — сказал Ангус Нг, руководитель отдела маркетинга продуктов POCO Global. Он добавил: «Благодаря потрясающему дисплею, мощному процессору Dimensity 7025-Ultra, элегантному дизайну и обновленной системе камер POCO M7 Pro 5G удовлетворит потребности как обычных пользователей, так и любителей технологий".



Высокая производительность и скорость благодаря процессору Dimensity 7025-Ultra и поддержке 5G

Оснащенный мощным процессором Dimensity 7025-Ultra, POCO M7 Pro является одним из самых высокопроизводительных устройств в своем сегменте, набрав впечатляющие 477 003 балла в бенчмарке AnTuTu1. Этот мощный процессор обеспечивает бесперебойную работу в мобильных играх за счет совместимости с 5G. Быстрая загрузка игр происходит за счет оперативной памяти LPDDR4X объемом 8 ГБ с возможностью расширения в сочетании с 256 ГБ2 быстрой памяти UFS 2.2.

Исключительное время автономной работы и быстрая зарядка

POCO M7 Pro 5G оснащен аккумулятором емкостью 5110 мАч³ и турбозарядкой мощностью 45 Вт. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает надежную работу аккумулятора в течение длительного времени — даже после 1600 циклов зарядки сохраняется емкость до 80%⁴. Срок службы батареи еще больше увеличивается благодаря интеллектуальному управлению ее состоянием, которое адаптируется к тому, как пользователь привык заряжать устройство, корректируя стратегии зарядки с течением времени. Технологии прогнозирования износа и необходимости ремонта способствуют поддержанию работоспособности батареи, таким образом продлевая срок службы самого устройства.

Усовершенствованный дисплей и звук

POCO M7 Pro 5G оснащен комфортным для глаз 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400*1080 и пиковой яркостью до 2100 нит⁵, что делает его самым ярким дисплеем из всех устройств POCO серии M. POCO M7 Pro 5G хорошо работает в любых условиях, в том числе при ярком освещении на открытом воздухе. Быстрая и отзывчивая частота обновления до 120 Гц⁶, а также пиковая частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц⁷ обеспечивают высокую производительность в играх и точную реакцию. Тонкие рамки и впечатляющее соотношение экрана к корпусу (92%) дополнительно улучшают опыт пользования смартфоном. Технология заботы о глазах, которая помогает поддерживать здоровое зрение при различных условиях просмотра, получила сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень синего света (аппаратное решение), сертификацию TÜV Rheinland на отсутствие мерцания и сертификацию TÜV Rheinland на соответствие циркадным ритмам, а также сертификацию заботы о глазах SGS.

POCO M7 Pro 5G оснащен двойными динамиками с поддержкой Dolby Atmos® и Hi-Res Audio. Для борьбы с внешним шумом POCO M7 Pro 5G обеспечивает увеличение громкости до 300%⁸. Это позволяет пользователям наслаждаться мультимедийными возможностями в повседневной жизни.

Запечатлейте яркие моменты с помощью обновленного сенсора Sony IMX 882

POCO M7 Pro 5G оснащен модернизированной 50-мегапиксельной основной камерой с большим сенсором изображения Sony IMX882 диагональю 1/1,95 дюйма, который улавливает до 29,8% больше света, а также объективом с широкой диафрагмой f/1,5, который создает естественный эффект боке. Для качественной стабилизации изображения предусмотрена поддержка оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения. Встроенный в сенсор 2-кратный зум позволяет пользователям создавать более четкие снимки, чем при традиционном цифровом зуме, а искусственный интеллект Zoom AI еще больше улучшает детализацию изображения на снимках, сделанных с большого расстояния. POCO M7 Pro 5G также оснащен модернизированной 20-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой искусственного интеллекта, которая автоматически переключается на сверхширокий угол 0.8X, чтобы все были в кадре.

POCO M7 Pro 5G использует технологию POCO Imaging Engine, которая позволяет максимально повысить производительность камеры, обеспечивая высокое качество изображения, точность цветопередачи и многое другое благодаря внедрению передовых алгоритмов обработки изображений с использованием искусственного интеллекта. Ночной режим RAW Domain Ultra-Sense обеспечивает более реалистичную визуализацию при съемке в ночное время. Среди других функций ИИ — AI-боке, AI-ластик и AI-замена неба.

Сочетание элегантного дизайна и прочности

POCO M7 Pro 5G сочетает изящный дизайн с прочностью конструкции. Устройство имеет ширину всего 75,7 мм⁹, весит 190 г⁹, за счет чего его удобно держать в руках. Модель POCO M7 Pro 5G, доступная в трех новых ярких цветах — зеленом, серебристом и фиолетовом, имеет дизайн, который гармонично сочетает цвет с приятной текстурой камня. Благодаря бесшовным закругленным краям, изогнутой задней панели и прозрачной трехмерной декоративной накладке блока камер POCO M7 Pro 5G отличается стилем премиум-класса. Смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP64¹⁰ и обеспечивает надежную работу в различных условиях.

Доступность продукта

POCO M7 Pro 5G доступен в трех цветах: зеленом, серебристом и фиолетовом.

Цены и наличие



Новинка поступает в продажу на рынке Казахстана, начиная с 7 апреля. Устройства будут доступны в следующих каналах: mi.com/kz и в официальном магазине бренда на Kaspi.

POCO M7 Pro

8 ГБ + 256 ГБ – рекомендованная розничная цена 104 990 тенге



С 7 по 20 апреля 2025 года первые покупатели смогут приобрести новинку по специальной цене:



POCO M7 Pro

8 ГБ + 256 ГБ – 99 990 тенге

* Доступная встроенная и оперативная память меньше общего объема памяти из-за объема памяти, занимаемого операционной системой и предустановленным программным обеспечением

Изображения доступны по ссылке.

Дисклеймеры:

1 — Данные протестированы на основе AnTuTu v10 во внутренних лабораториях POCO. Фактические результаты могут отличаться.

2 — Дополнительная оперативная память будет занимать соответствующий объем ПЗУ. Увеличение объема оперативной памяти доступно только при наличии достаточного места на вашем устройстве. Фактический объем оперативной памяти в разных моделях может быть разным.

3 — 5110 мАч — это стандартное значение, проверенное внутренними лабораториями POCO. Фактическая емкость аккумулятора может отличаться.

⁴ — Продукт прошел сертификацию TÜV SUD на длительный срок службы батареи, получил сертификационный номер Z2GCN 099551 0370 и сохраняет емкость батареи ≥ 80% после 1800 циклов зарядки в стандартных лабораторных условиях.

⁵ — 2100 нит соответствует пиковой яркости. Данные получены из внутренних лабораторий POCO. Фактические результаты могут отличаться.

⁶ — Для поддерживаемых приложений можно настроить частоту обновления до 120 Гц.

⁷ — Частота дискретизации мгновенного касания 2160 Гц поддерживается только при включенном режиме Game Turbo.

⁸ — Увеличение громкости до 300% по сравнению с аналогичной моделью при 100% громкости. Увеличение громкости до 300% работает только в режиме динамика и не работает с наушниками. Увеличение громкости работает только для мультимедийного звука, мелодии звонка и звуковых уведомлений; Оно не работает для будильника. Данные протестированы внутренними лабораториями Xiaomi. Фактические результаты могут отличаться.

⁹ — Данные протестированы внутренними лабораториями POCO. Фактические результаты могут отличаться.

10—Устройство сертифицировано на водо- и пылеустойчивость исключительно в специальных лабораторных условиях, не соответствующих условиям обычной эксплуатации. Гарантия не распространяется на повреждения жидкостью, вызванные условиями, отличными от условий тестирования. Защита от проникновения может ухудшиться из-за износа, физических повреждений и/или необходимости разборки для ремонта. Дополнительную информацию смотрите на официальном веб-сайте.