Подозреваемого в наркоторговле задержали акмолинские полицейские. Автомобиль 37-летнего жителя столицы остановили на трассе Астана – Караганда.
— В ходе санкционированного обыска машины подозреваемого в багажном отсеке обнаружена картонная коробка. Внутри нашли четыре полиэтиленовых пакета с гашишём весом около 40 килограммов, — рассказали в Polisia.kz.
Подозреваемый является детским тренером по лыжному спорту. Мужчина взят под стражу.